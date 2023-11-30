https://ria.ru/20231130/elka-1912821691.html

В Щелково 11 декабря спилят главную новогоднюю елку страны

В Щелково 11 декабря спилят главную новогоднюю елку страны - РИА Новости, 30.11.2023

В Щелково 11 декабря спилят главную новогоднюю елку страны

Главную новогоднюю елку страны спилят в подмосковном Щелково 11 декабря, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона. РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T10:12

2023-11-30T10:12

2023-11-30T16:21

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городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Главную новогоднюю елку страны спилят в подмосковном Щелково 11 декабря, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона. "Кремлевскую ель, которая украсит Соборную площадь, нашли в городском округе Щелково… Церемония спила главной новогодней елки состоится 11 декабря в 12.00", - отметили в пресс-службе. Возраст елки составляет 84 года, высота - 25 метров, размах веток - 10 метров, а диаметр ствола - 60 сантиметров. Всего в этом году в списке претенденток были 30 лесных красавиц. "Также отдельное внимание при выборе уделяли визуальной привлекательности. Здесь важны правильная пирамидальная форма кроны, равномерный, насыщенный окрас хвои, отсутствие сухих и сломанных ветвей. Еще один ключевой фактор - удобный подъезд к выбранной ели, чтобы не пострадали соседние деревья", - добавили в пресс-службе.По ее данным, на Соборную площадь Кремля главная новогодняя елка страны отправится 13 декабря

https://radiosputnik.ru/20231129/ikra-1912622765.html

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общество, щелково, городское хозяйство москвы