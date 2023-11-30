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В Щелково 11 декабря спилят главную новогоднюю елку страны
В Щелково 11 декабря спилят главную новогоднюю елку страны - РИА Новости, 30.11.2023
В Щелково 11 декабря спилят главную новогоднюю елку страны
Главную новогоднюю елку страны спилят в подмосковном Щелково 11 декабря, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T10:12
2023-11-30T10:12
2023-11-30T16:21
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Главную новогоднюю елку страны спилят в подмосковном Щелково 11 декабря, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона. "Кремлевскую ель, которая украсит Соборную площадь, нашли в городском округе Щелково… Церемония спила главной новогодней елки состоится 11 декабря в 12.00", - отметили в пресс-службе. Возраст елки составляет 84 года, высота - 25 метров, размах веток - 10 метров, а диаметр ствола - 60 сантиметров. Всего в этом году в списке претенденток были 30 лесных красавиц. "Также отдельное внимание при выборе уделяли визуальной привлекательности. Здесь важны правильная пирамидальная форма кроны, равномерный, насыщенный окрас хвои, отсутствие сухих и сломанных ветвей. Еще один ключевой фактор - удобный подъезд к выбранной ели, чтобы не пострадали соседние деревья", - добавили в пресс-службе.По ее данным, на Соборную площадь Кремля главная новогодняя елка страны отправится 13 декабря
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общество, щелково, городское хозяйство москвы
Общество, Щелково, Городское хозяйство Москвы
В Щелково 11 декабря спилят главную новогоднюю елку страны
В Щелково 11 декабря спилят главную новогоднюю елку для площади Кремля
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Главную новогоднюю елку страны спилят в подмосковном Щелково 11 декабря, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
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"Кремлевскую ель, которая украсит Соборную площадь, нашли в городском округе Щелково… Церемония спила главной новогодней елки состоится 11 декабря в 12.00", - отметили в пресс-службе.
Возраст елки составляет 84 года, высота - 25 метров, размах веток - 10 метров, а диаметр ствола - 60 сантиметров. Всего в этом году в списке претенденток были 30 лесных красавиц.
"Также отдельное внимание при выборе уделяли визуальной привлекательности. Здесь важны правильная пирамидальная форма кроны, равномерный, насыщенный окрас хвои, отсутствие сухих и сломанных ветвей. Еще один ключевой фактор - удобный подъезд к выбранной ели, чтобы не пострадали соседние деревья", - добавили в пресс-службе.
По ее данным, на Соборную площадь Кремля главная новогодняя елка страны отправится 13 декабря
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