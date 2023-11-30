https://ria.ru/20231130/eksport-1912863547.html
Итоги реализации регполитики развития экспорта озвучили в Петербурге
Итоги реализации регполитики развития экспорта озвучили в Петербурге - РИА Новости, 30.11.2023
Итоги реализации регполитики развития экспорта озвучили в Петербурге
Участники первого заседания Экспортного совета при губернаторе Санкт-Петербурга на полях Международного форума-выставки "Российский промышленник" подвели... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T12:17
2023-11-30T12:17
2023-11-30T12:17
экономика
санкт-петербург
россия
евгений григорьев
российский экспортный центр (рэц)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912704251_0:167:3049:1882_1920x0_80_0_0_92128cc3cda72fd9aad7777c0efe001a.jpg
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Участники первого заседания Экспортного совета при губернаторе Санкт-Петербурга на полях Международного форума-выставки "Российский промышленник" подвели предварительные итоги реализации региональной политики развития экспорта города за 2023 год и наметили планы на 2024 год, сообщает Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ)."Для решения задачи по росту несырьевого неэнергетического экспорта регионы при содействии РЭЦ выстраивают планомерную работу как на ближайшее время, так и на долгосрочную перспективу до 2030 года. Мы помогаем в рамках Регионального экспортного стандарта внедрять инструменты, необходимые для поддержки потенциальных и действующих экспортеров: оказываем методологическую помощь, выявляем и масштабируем лучшие практики, обучаем управленческие команды", - сказал вице-президент РЭЦ Роман Генкель.По его словам, в этом году "мы вели с Санкт-Петербургом активную работу по созданию качественно новых условий для экспортеров, в частности, запустили процесс интеграции наших цифровых систем по предоставлению мер поддержки и оказания услуг для экспортеров на федеральном и региональном уровнях"."Уверен, и в следующем году мы продолжим с коллегами из Санкт-Петербурга плодотворное сотрудничество с целью совершенствования и дальнейшего развития системы поддержки экспорта", - добавил вице-президент центра.Так, РЭЦ и правительство Санкт-Петербурга начали работу по интеграции региональных и федеральных мер поддержки в своих информационных системах. В результате интеграции перечень услуг РЭЦ будет размещен на цифровом маркетплейсе услуг для бизнеса Санкт-Петербурга, а ключевые региональные услуги для экспортеров будут добавлены в Единый каталог услуг РЭЦ на цифровой платформе "Мой экспорт". Таким образом, компаниям города будет еще удобнее и быстрее находить нужные решения для своего бизнеса и получать к ним доступ в удобном цифровом виде.Генкель также напомнил, что в марте 2023 года в Санкт-Петербурге прошло первое Окружное совещание по вопросам реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В результате совещания 18 решений по развитию регионального экспорта, инициированных Санкт-Петербургом, находятся на разных стадиях реализации. Часть из них была поддержана на федеральном уровне."2022 год стал для петербургских предприятий не только годом испытаний, но и годом новых возможностей. Постепенно наши компании успешно переориентируются на новые рынки сбыта, а система логистики адаптируется к изменившейся конъюнктуре. Во многом этому способствовали существующие механизмы поддержки экспорта, которые позволяют поддержать экспортно ориентированные предприятия Санкт-Петербурга на всех этапах жизненного цикла экспортного проекта - от создания продукта до доставки конечному покупателю", - подчеркнул председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Кирилл Соловейчик, добавив, что создание Экспортного совета стало важной вехой в развитии системы поддержки экспорта Санкт-Петербурга.Соловейчик также отметил три приоритетных направления региональной экспортной политики на 2024 год: внедрение новых цифровых сервисов для экспортеров, донастройка системы поддержки экспорта и обеспечение системного продвижения петербургских экспортеров на приоритетных внешних рынках."Мы не должны забывать, что на наших плечах лежит высокая ответственность, ведь именно от решений, принимаемых нашими совместными усилиями, будет зависеть, в каком направлении будет развиваться внешнеэкономическая политика города", - отметил председатель Комитета по внешним связям Санкт‑Петербурга Евгений Григорьев.Экспортный совет входит в набор инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0. Региональный экспортный стандарт 2.0. дает базовый набор взаимосвязанных инструментов для развития и поддержки экспорта, формирования единой системы поддержки экспорта, создания необходимой инфраструктуры, вовлечения органов исполнительной власти субъектов России и бизнес-сообщества в реализацию экспортной политики. РЭС 2.0 включает 15 инструментов, которые способствуют обеспечению условий для реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70% по сравнению с показателем 2020 года.
https://ria.ru/20231130/rets-1912836421.html
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https://ria.ru/20231129/rets-1912654877.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, санкт-петербург, россия, евгений григорьев, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Санкт-Петербург, Россия, Евгений Григорьев, Российский экспортный центр (РЭЦ)
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Участники первого заседания Экспортного совета при губернаторе Санкт-Петербурга на полях Международного форума-выставки "Российский промышленник" подвели предварительные итоги реализации региональной политики развития экспорта города за 2023 год и наметили планы на 2024 год, сообщает Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ).
"Для решения задачи по росту несырьевого неэнергетического экспорта регионы при содействии РЭЦ выстраивают планомерную работу как на ближайшее время, так и на долгосрочную перспективу до 2030 года. Мы помогаем в рамках Регионального экспортного стандарта внедрять инструменты, необходимые для поддержки потенциальных и действующих экспортеров: оказываем методологическую помощь, выявляем и масштабируем лучшие практики, обучаем управленческие команды", - сказал вице-президент РЭЦ Роман Генкель.
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По его словам, в этом году "мы вели с Санкт-Петербургом активную работу по созданию качественно новых условий для экспортеров, в частности, запустили процесс интеграции наших цифровых систем по предоставлению мер поддержки и оказания услуг для экспортеров на федеральном и региональном уровнях".
"Уверен, и в следующем году мы продолжим с коллегами из Санкт-Петербурга плодотворное сотрудничество с целью совершенствования и дальнейшего развития системы поддержки экспорта", - добавил вице-президент центра.
Так, РЭЦ и правительство Санкт-Петербурга начали работу по интеграции региональных и федеральных мер поддержки в своих информационных системах. В результате интеграции перечень услуг РЭЦ будет размещен на цифровом маркетплейсе услуг для бизнеса Санкт-Петербурга, а ключевые региональные услуги для экспортеров будут добавлены в Единый каталог услуг РЭЦ на цифровой платформе "Мой экспорт". Таким образом, компаниям города будет еще удобнее и быстрее находить нужные решения для своего бизнеса и получать к ним доступ в удобном цифровом виде.
Генкель также напомнил, что в марте 2023 года в Санкт-Петербурге прошло первое Окружное совещание по вопросам реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В результате совещания 18 решений по развитию регионального экспорта, инициированных Санкт-Петербургом, находятся на разных стадиях реализации. Часть из них была поддержана на федеральном уровне.
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"2022 год стал для петербургских предприятий не только годом испытаний, но и годом новых возможностей. Постепенно наши компании успешно переориентируются на новые рынки сбыта, а система логистики адаптируется к изменившейся конъюнктуре. Во многом этому способствовали существующие механизмы поддержки экспорта, которые позволяют поддержать экспортно ориентированные предприятия Санкт-Петербурга на всех этапах жизненного цикла экспортного проекта - от создания продукта до доставки конечному покупателю", - подчеркнул председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Кирилл Соловейчик, добавив, что создание Экспортного совета стало важной вехой в развитии системы поддержки экспорта Санкт-Петербурга.
Соловейчик также отметил три приоритетных направления региональной экспортной политики на 2024 год: внедрение новых цифровых сервисов для экспортеров, донастройка системы поддержки экспорта и обеспечение системного продвижения петербургских экспортеров на приоритетных внешних рынках.
"Мы не должны забывать, что на наших плечах лежит высокая ответственность, ведь именно от решений, принимаемых нашими совместными усилиями, будет зависеть, в каком направлении будет развиваться внешнеэкономическая политика города", - отметил председатель Комитета по внешним связям Санкт‑Петербурга Евгений Григорьев.
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Экспортный совет входит в набор инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0. Региональный экспортный стандарт 2.0. дает базовый набор взаимосвязанных инструментов для развития и поддержки экспорта, формирования единой системы поддержки экспорта, создания необходимой инфраструктуры, вовлечения органов исполнительной власти субъектов России и бизнес-сообщества в реализацию экспортной политики. РЭС 2.0 включает 15 инструментов, которые способствуют обеспечению условий для реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70% по сравнению с показателем 2020 года.