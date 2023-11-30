https://ria.ru/20231130/dtp-1913030644.html

На трассе в Кубани при столкновении легковых машин погибли три человека

На трассе в Кубани при столкновении легковых машин погибли три человека - РИА Новости, 30.11.2023

На трассе в Кубани при столкновении легковых машин погибли три человека

Три человека погибли, ещё один пассажир пострадал после столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Краснодарском крае, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T21:50

2023-11-30T21:50

2023-11-30T21:50

происшествия

краснодарский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_591:347:3092:1754_1920x0_80_0_0_7f85f38d993c1ecf079f5b3c52aadc24.jpg

КРАСНОДАР, 30 ноя - РИА Новости. Три человека погибли, ещё один пассажир пострадал после столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Краснодарском крае, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по региону. По данным ведомства, авария произошла в четверг на автодороге "Белореченск - Гиагинская". Предварительно, водитель автомобиля "Лада Гранта" выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Ваз 2110". "В результате ДТП погибли на месте оба водителя транспортных средств (мужчины 32 и 25 лет), а также 26-летний пассажир "Ваз 2110", еще один пассажир "Ваз 2110" пострадал", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230715/dtp-1884345555.html

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, краснодарский край