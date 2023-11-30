https://ria.ru/20231130/dtp-1913030644.html
На трассе в Кубани при столкновении легковых машин погибли три человека
На трассе в Кубани при столкновении легковых машин погибли три человека - РИА Новости, 30.11.2023
На трассе в Кубани при столкновении легковых машин погибли три человека
Три человека погибли, ещё один пассажир пострадал после столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Краснодарском крае, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T21:50
2023-11-30T21:50
2023-11-30T21:50
происшествия
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 30 ноя - РИА Новости. Три человека погибли, ещё один пассажир пострадал после столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Краснодарском крае, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по региону. По данным ведомства, авария произошла в четверг на автодороге "Белореченск - Гиагинская". Предварительно, водитель автомобиля "Лада Гранта" выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Ваз 2110". "В результате ДТП погибли на месте оба водителя транспортных средств (мужчины 32 и 25 лет), а также 26-летний пассажир "Ваз 2110", еще один пассажир "Ваз 2110" пострадал", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230715/dtp-1884345555.html
краснодарский край
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происшествия, краснодарский край
Происшествия, Краснодарский край
На трассе в Кубани при столкновении легковых машин погибли три человека
МВД: на трассе в Кубани в ДТП с участием легковых машин погибли три человека