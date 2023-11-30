https://ria.ru/20231130/dtp-1912894949.html

В Петербурге пассажирский автобус попал в ДТП

В Петербурге пассажирский автобус попал в ДТП - РИА Новости, 30.11.2023

В Петербурге пассажирский автобус попал в ДТП

Два человека пострадали в ДТП с автобусом в Петербурге - водитель легкового автомобиля и пассажирка общественного транспорта, сообщает пресс-служба ГУМВД по... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T13:35

2023-11-30T13:35

2023-11-30T13:35

происшествия

санкт-петербург

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912893641_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_98a3f7ae65755a5ca0aa3e4583bb9bd5.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя - РИА Новости. Два человека пострадали в ДТП с автобусом в Петербурге - водитель легкового автомобиля и пассажирка общественного транспорта, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти в Telegram-канале. Тридцатого ноября в 10.10 22-летний водитель автомобиля "Вольво" не справился с управлением и врезался с пассажирским автобусом "Волгабас" на Большеохтинском проспекте. "В результате ДТП в медицинское учреждение с травмами небольшой тяжести госпитализирован водитель автомобиля "Вольво" и 37-летняя пассажирка автобуса, которая упала в салоне при столкновении", - сообщает пресс-служба ГУМВД. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

https://ria.ru/20231129/dtp-1912749827.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург