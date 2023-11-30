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В Петербурге пассажирский автобус попал в ДТП
В Петербурге пассажирский автобус попал в ДТП - РИА Новости, 30.11.2023
В Петербурге пассажирский автобус попал в ДТП
Два человека пострадали в ДТП с автобусом в Петербурге - водитель легкового автомобиля и пассажирка общественного транспорта, сообщает пресс-служба ГУМВД по... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T13:35
2023-11-30T13:35
2023-11-30T13:35
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя - РИА Новости. Два человека пострадали в ДТП с автобусом в Петербурге - водитель легкового автомобиля и пассажирка общественного транспорта, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти в Telegram-канале. Тридцатого ноября в 10.10 22-летний водитель автомобиля "Вольво" не справился с управлением и врезался с пассажирским автобусом "Волгабас" на Большеохтинском проспекте. "В результате ДТП в медицинское учреждение с травмами небольшой тяжести госпитализирован водитель автомобиля "Вольво" и 37-летняя пассажирка автобуса, которая упала в салоне при столкновении", - сообщает пресс-служба ГУМВД. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.
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происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
В Петербурге пассажирский автобус попал в ДТП
В ДТП с пассажирским автобусом в Петербурге пострадали два человека
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя - РИА Новости.
Два человека пострадали в ДТП с автобусом в Петербурге - водитель легкового автомобиля и пассажирка общественного транспорта, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти в Telegram-канале
.
Тридцатого ноября в 10.10 22-летний водитель автомобиля "Вольво" не справился с управлением и врезался с пассажирским автобусом "Волгабас" на Большеохтинском проспекте.
"В результате ДТП в медицинское учреждение с травмами небольшой тяжести госпитализирован водитель автомобиля "Вольво" и 37-летняя пассажирка автобуса, которая упала в салоне при столкновении", - сообщает пресс-служба ГУМВД.
По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.
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