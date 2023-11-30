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В Москве четыре машины столкнулись в Лефортовском тоннеле - РИА Новости, 30.11.2023
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11:12 30.11.2023 (обновлено: 11:34 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/dtp-1912841290.html
В Москве четыре машины столкнулись в Лефортовском тоннеле
В Москве четыре машины столкнулись в Лефортовском тоннеле - РИА Новости, 30.11.2023
В Москве четыре машины столкнулись в Лефортовском тоннеле
Сразу четыре автомашины столкнулись в Лефортовском тоннеле на востоке Москвы, движение транспорта на месте ДТП сильно затруднено, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T11:12
2023-11-30T11:34
происшествия
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Сразу четыре автомашины столкнулись в Лефортовском тоннеле на востоке Москвы, движение транспорта на месте ДТП сильно затруднено, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Произошло ДТП с участием четырех автомашин", - сказал собеседник агентства. По его словам, по предварительной информации, пострадавших нет. Движение машин в тоннеле сильно затруднено.В свою очередь в пресс-службе московского главка МВД РФ сообщили РИА Новости, что на внутренней стороне ТТК на выезде из Лефортовского тоннеля столкнулись две машины, пострадавших в автоаварии нет."Сотрудники госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20231129/dtp-1912749827.html
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происшествия, москва, авто
Происшествия, Москва, Авто
В Москве четыре машины столкнулись в Лефортовском тоннеле

В Москве четыре машины столкнулись в тоннеле ТТК, движение транспорта затруднено

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Машина скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Сразу четыре автомашины столкнулись в Лефортовском тоннеле на востоке Москвы, движение транспорта на месте ДТП сильно затруднено, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
«
"Произошло ДТП с участием четырех автомашин", - сказал собеседник агентства.
По его словам, по предварительной информации, пострадавших нет. Движение машин в тоннеле сильно затруднено.
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В свою очередь в пресс-службе московского главка МВД РФ сообщили РИА Новости, что на внутренней стороне ТТК на выезде из Лефортовского тоннеля столкнулись две машины, пострадавших в автоаварии нет.
"Сотрудники госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП", - добавили в ведомстве.
 
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