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В Москве четыре машины столкнулись в Лефортовском тоннеле
В Москве четыре машины столкнулись в Лефортовском тоннеле - РИА Новости, 30.11.2023
В Москве четыре машины столкнулись в Лефортовском тоннеле
Сразу четыре автомашины столкнулись в Лефортовском тоннеле на востоке Москвы, движение транспорта на месте ДТП сильно затруднено, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T11:12
2023-11-30T11:12
2023-11-30T11:34
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Сразу четыре автомашины столкнулись в Лефортовском тоннеле на востоке Москвы, движение транспорта на месте ДТП сильно затруднено, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Произошло ДТП с участием четырех автомашин", - сказал собеседник агентства. По его словам, по предварительной информации, пострадавших нет. Движение машин в тоннеле сильно затруднено.В свою очередь в пресс-службе московского главка МВД РФ сообщили РИА Новости, что на внутренней стороне ТТК на выезде из Лефортовского тоннеля столкнулись две машины, пострадавших в автоаварии нет."Сотрудники госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП", - добавили в ведомстве.
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происшествия, москва, авто
Происшествия, Москва, Авто
В Москве четыре машины столкнулись в Лефортовском тоннеле
В Москве четыре машины столкнулись в тоннеле ТТК, движение транспорта затруднено
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Сразу четыре автомашины столкнулись в Лефортовском тоннеле на востоке Москвы, движение транспорта на месте ДТП сильно затруднено, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
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"Произошло ДТП с участием четырех автомашин", - сказал собеседник агентства.
По его словам, по предварительной информации, пострадавших нет. Движение машин в тоннеле сильно затруднено.
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В свою очередь в пресс-службе московского главка МВД РФ сообщили РИА Новости, что на внутренней стороне ТТК на выезде из Лефортовского тоннеля столкнулись две машины, пострадавших в автоаварии нет.
"Сотрудники госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП", - добавили в ведомстве.