https://ria.ru/20231130/dtp-1912841290.html

В Москве четыре машины столкнулись в Лефортовском тоннеле

В Москве четыре машины столкнулись в Лефортовском тоннеле - РИА Новости, 30.11.2023

В Москве четыре машины столкнулись в Лефортовском тоннеле

Сразу четыре автомашины столкнулись в Лефортовском тоннеле на востоке Москвы, движение транспорта на месте ДТП сильно затруднено, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T11:12

2023-11-30T11:12

2023-11-30T11:34

происшествия

москва

авто

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Сразу четыре автомашины столкнулись в Лефортовском тоннеле на востоке Москвы, движение транспорта на месте ДТП сильно затруднено, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Произошло ДТП с участием четырех автомашин", - сказал собеседник агентства. По его словам, по предварительной информации, пострадавших нет. Движение машин в тоннеле сильно затруднено.В свою очередь в пресс-службе московского главка МВД РФ сообщили РИА Новости, что на внутренней стороне ТТК на выезде из Лефортовского тоннеля столкнулись две машины, пострадавших в автоаварии нет."Сотрудники госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20231129/dtp-1912749827.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, авто