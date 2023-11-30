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Российская ПВО сбила девять украинских дронов в зоне спецоперации - РИА Новости, 30.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:28 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/drony-1912912588.html
Российская ПВО сбила девять украинских дронов в зоне спецоперации
Российская ПВО сбила девять украинских дронов в зоне спецоперации - РИА Новости, 30.11.2023
Российская ПВО сбила девять украинских дронов в зоне спецоперации
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили девять украинских беспилотников, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T14:28
2023-11-30T14:28
специальная военная операция на украине
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запорожская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили девять украинских беспилотников, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбиты девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Токаревка Харьковской области, Липовое и Марьинка Донецкой Народной Республики, Пшеничное Запорожской области и Чаплинка Херсонской области", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 544 украинских военных самолета, 255 вертолетов, 9310 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13712 танков и других боевых бронированных машин, 1187 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7205 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15781 единица специальной военной автомобильной техники.
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харьковская область, запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российская ПВО сбила девять украинских дронов в зоне спецоперации

МО: российская ПВО за сутки сбила девять украинских дронов в зоне спецоперации

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкОфицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ
Офицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Офицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили девять украинских беспилотников, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Токаревка Харьковской области, Липовое и Марьинка Донецкой Народной Республики, Пшеничное Запорожской области и Чаплинка Херсонской области", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 544 украинских военных самолета, 255 вертолетов, 9310 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13712 танков и других боевых бронированных машин, 1187 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7205 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15781 единица специальной военной автомобильной техники.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
29 ноября, 16:23
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 29.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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