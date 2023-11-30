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Российская ПВО сбила девять украинских дронов в зоне спецоперации

Российская ПВО сбила девять украинских дронов в зоне спецоперации - РИА Новости, 30.11.2023

Российская ПВО сбила девять украинских дронов в зоне спецоперации

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили девять украинских беспилотников, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T14:28

2023-11-30T14:28

2023-11-30T14:28

специальная военная операция на украине

харьковская область

запорожская область

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили девять украинских беспилотников, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбиты девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Токаревка Харьковской области, Липовое и Марьинка Донецкой Народной Республики, Пшеничное Запорожской области и Чаплинка Херсонской области", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 544 украинских военных самолета, 255 вертолетов, 9310 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13712 танков и других боевых бронированных машин, 1187 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7205 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15781 единица специальной военной автомобильной техники.

харьковская область

запорожская область

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харьковская область, запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф