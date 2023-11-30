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Курс доллара к мировым валютам может показать сильнейшее падение за год
Курс доллара к мировым валютам может показать сильнейшее падение за год - РИА Новости, 30.11.2023
Курс доллара к мировым валютам может показать сильнейшее падение за год
Снижение доллара к другим мировым валютам с начала месяца может оказаться сильнейшим за нынешний год, свидетельствуют данные торговых площадок. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T09:06
2023-11-30T09:06
2023-11-30T11:54
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Снижение доллара к другим мировым валютам с начала месяца может оказаться сильнейшим за нынешний год, свидетельствуют данные торговых площадок. На сегодняшних торгах американская валюта относительно стабильна: к 8:33 мск курс евро рос до 1,0969 доллара (с 1,0968 на закрытии предыдущего дня), при этом к йене доллар опускался со 147,24 до 147,07 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) прибавил 0,03 процента, поднявшись до 102,8 пункта. Но с начала месяца индекс снизился на 3,6 процента. Отдельно к евро доллар потерял 3,7 процента, к иене — три процента. Таким образом, ноябрь может оказаться для американской валюты худшим месяцем с начала года: для индекса и курса к евро это сильнейшее снижение с ноября 2022-го, к иене — с декабря. Несколько поддерживает доллар опубликованная накануне статистика по ВВП США. Оценку роста экономики в третьем квартале улучшили до 5,2 процента в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Предварительная оценка предполагала рост на 4,9 процента.Рынки все больше уверены в том, что Федеральная резервная система завершила цикл ужесточения, а в следующем году может перейти к снижению учетной ставки. Традиционно ослабление монетарной политики сдерживает стоимость национальной валюты. По данным CME Group, почти 96 процентов аналитиков ожидают сохранения ставки в декабре на уровне в 5,25-5,5 процента годовых. А по итогам следующего года почти 57 процентов экспертов допускают ставку на уровне 4-4,25 или 4,25-4,5 процента. В середине месяца ожидания на конец 2024 года были несколько выше — чуть более половины прогнозировали ставку в 4,25-4,5 или 4,5-4,75 процента.
https://ria.ru/20230519/dollar-1872771202.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, курс доллара, сша
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Курс доллара, США
Курс доллара к мировым валютам может показать сильнейшее падение за год
Снижение курса доллара к мировым валютам в ноябре может превысить 3%
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Снижение доллара к другим мировым валютам с начала месяца может оказаться сильнейшим за нынешний год, свидетельствуют данные торговых площадок.
На сегодняшних торгах американская валюта относительно стабильна: к 8:33 мск курс евро рос до 1,0969 доллара (с 1,0968 на закрытии предыдущего дня), при этом к йене доллар опускался со 147,24 до 147,07 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США
) прибавил 0,03 процента, поднявшись до 102,8 пункта.
"Доллар — король навсегда". Правда, король голый
Но с начала месяца индекс снизился на 3,6 процента. Отдельно к евро доллар потерял 3,7 процента, к иене — три процента. Таким образом, ноябрь может оказаться для американской валюты худшим месяцем с начала года: для индекса и курса к евро это сильнейшее снижение с ноября 2022-го, к иене — с декабря.
Несколько поддерживает доллар опубликованная накануне статистика по ВВП США. Оценку роста экономики в третьем квартале улучшили до 5,2 процента в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Предварительная оценка предполагала рост на 4,9 процента.
Рынки все больше уверены в том, что Федеральная резервная система завершила цикл ужесточения, а в следующем году может перейти к снижению учетной ставки. Традиционно ослабление монетарной политики сдерживает стоимость национальной валюты.
По данным CME Group
, почти 96 процентов аналитиков ожидают сохранения ставки в декабре на уровне в 5,25-5,5 процента годовых. А по итогам следующего года почти 57 процентов экспертов допускают ставку на уровне 4-4,25 или 4,25-4,5 процента. В середине месяца ожидания на конец 2024 года были несколько выше — чуть более половины прогнозировали ставку в 4,25-4,5 или 4,5-4,75 процента.
Вопреки ожиданиям. Рубль преподнесет сюрприз к концу года