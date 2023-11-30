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В Калужской области рассказали о результатах медосмотра пропавшей девочки
В Калужской области рассказали о результатах медосмотра пропавшей девочки - РИА Новости, 30.11.2023
В Калужской области рассказали о результатах медосмотра пропавшей девочки
Медосмотр пропавшей более суток назад в Калужской области девочки, которую нашли в соседнем регионе, показал, что она здорова, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T21:58
2023-11-30T21:58
2023-11-30T21:58
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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 ноя – РИА Новости. Медосмотр пропавшей более суток назад в Калужской области девочки, которую нашли в соседнем регионе, показал, что она здорова, сообщила РИА Новости представитель СУСК по региону. "Состояние нормальное, здорова", - сказала собеседница агентства. В четверг управление СК информировало, что возбуждено уголовное дело о безвестном исчезновении восьмилетней девочки. Позже официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщала в своем Telegram-канале, что накануне девочка не вернулась из школы, а маме в мессенджере поступило сообщение с требованием выкупа за дочь. Вечером в четверг следственное управление СК заявило, что девочка найдена, ребёнок в сопровождении полиции доставлен в больницу для осмотра, а позже с ним будут беседовать следователи. Ирина Волк сообщила детали обнаружения ребенка – ее заметили плачущей на обочине дороги в Тульской области.
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происшествия, здоровье - общество, калужская область, тульская область, россия, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Здоровье - Общество, Калужская область, Тульская область, Россия, Ирина Волк, Следственный комитет России (СК РФ)
В Калужской области рассказали о результатах медосмотра пропавшей девочки
СК: медосмотр показал, что пропавшая под Калугой восьмилетняя девочка здорова