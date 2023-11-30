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МВД сообщило подробности о девочке, которую нашли под Калугой - РИА Новости, 30.11.2023
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21:04 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/devochka-1913024400.html
МВД сообщило подробности о девочке, которую нашли под Калугой
МВД сообщило подробности о девочке, которую нашли под Калугой - РИА Новости, 30.11.2023
МВД сообщило подробности о девочке, которую нашли под Калугой
Пропавшая более суток назад в Калужской области восьмилетняя девочка была найдена плачущей на обочине дороги в Тульской области, сообщила официальный... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T21:04
2023-11-30T21:04
происшествия
тульская область
калужская область
ирина волк
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 ноя – РИА Новости. Пропавшая более суток назад в Калужской области восьмилетняя девочка была найдена плачущей на обочине дороги в Тульской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Волк написала в своем Telegram-канале, что девочка найдена в соседнем регионе. "Неравнодушные граждане заметили плачущую девочку в Белёвском районе Тульской области на обочине проезжей части. О произошедшем они сообщили полицейским. В настоящее время девочке ничего не угрожает. Скоро ее отвезут домой. Наши сотрудники выясняют все обстоятельства", - написала Волк. В четверг управление СК сообщило, что возбуждено уголовное дело об исчезновении восьмилетней девочки, информация о пропаже которой поступила правоохранителям вечером 29 ноября. Позже Ирина Волк сообщила в своем Telegram-канале, что накануне девочка не вернулась из школы, а маме в мессенджере поступило сообщение с требованием выкупа за дочь. Вечером в четверг СУ СК сообщило, что девочка найдена, ребёнок в сопровождении полиции доставлен в больницу для осмотра, а позже с ним будут беседовать следователи.
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тульская область
калужская область
россия
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происшествия, тульская область, калужская область, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Тульская область, Калужская область, Ирина Волк, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
МВД сообщило подробности о девочке, которую нашли под Калугой

МВД: пропавшую под Калугой девочку нашли плачущей на обочине в Тульской области

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 30 ноя – РИА Новости. Пропавшая более суток назад в Калужской области восьмилетняя девочка была найдена плачущей на обочине дороги в Тульской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Волк написала в своем Telegram-канале, что девочка найдена в соседнем регионе.
"Неравнодушные граждане заметили плачущую девочку в Белёвском районе Тульской области на обочине проезжей части. О произошедшем они сообщили полицейским. В настоящее время девочке ничего не угрожает. Скоро ее отвезут домой. Наши сотрудники выясняют все обстоятельства", - написала Волк.
В четверг управление СК сообщило, что возбуждено уголовное дело об исчезновении восьмилетней девочки, информация о пропаже которой поступила правоохранителям вечером 29 ноября. Позже Ирина Волк сообщила в своем Telegram-канале, что накануне девочка не вернулась из школы, а маме в мессенджере поступило сообщение с требованием выкупа за дочь. Вечером в четверг СУ СК сообщило, что девочка найдена, ребёнок в сопровождении полиции доставлен в больницу для осмотра, а позже с ним будут беседовать следователи.
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ПроисшествияТульская областьКалужская областьИрина ВолкСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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