https://ria.ru/20231130/devochka-1913024400.html

МВД сообщило подробности о девочке, которую нашли под Калугой

МВД сообщило подробности о девочке, которую нашли под Калугой - РИА Новости, 30.11.2023

МВД сообщило подробности о девочке, которую нашли под Калугой

Пропавшая более суток назад в Калужской области восьмилетняя девочка была найдена плачущей на обочине дороги в Тульской области, сообщила официальный... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T21:04

2023-11-30T21:04

2023-11-30T21:04

происшествия

тульская область

калужская область

ирина волк

следственный комитет россии (ск рф)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_591:347:3092:1754_1920x0_80_0_0_7f85f38d993c1ecf079f5b3c52aadc24.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 30 ноя – РИА Новости. Пропавшая более суток назад в Калужской области восьмилетняя девочка была найдена плачущей на обочине дороги в Тульской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Волк написала в своем Telegram-канале, что девочка найдена в соседнем регионе. "Неравнодушные граждане заметили плачущую девочку в Белёвском районе Тульской области на обочине проезжей части. О произошедшем они сообщили полицейским. В настоящее время девочке ничего не угрожает. Скоро ее отвезут домой. Наши сотрудники выясняют все обстоятельства", - написала Волк. В четверг управление СК сообщило, что возбуждено уголовное дело об исчезновении восьмилетней девочки, информация о пропаже которой поступила правоохранителям вечером 29 ноября. Позже Ирина Волк сообщила в своем Telegram-канале, что накануне девочка не вернулась из школы, а маме в мессенджере поступило сообщение с требованием выкупа за дочь. Вечером в четверг СУ СК сообщило, что девочка найдена, ребёнок в сопровождении полиции доставлен в больницу для осмотра, а позже с ним будут беседовать следователи.

https://ria.ru/20231118/malchik-1910335249.html

тульская область

калужская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, тульская область, калужская область, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф), россия