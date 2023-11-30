https://ria.ru/20231130/devochka-1913014536.html

Под Калугой нашли девочку, у матери которой потребовали выкуп

Под Калугой нашли девочку, у матери которой потребовали выкуп - РИА Новости, 30.11.2023

Под Калугой нашли девочку, у матери которой потребовали выкуп

Пропавшая в Калужской области восьмилетняя девочка, от мамы которой требовали выкуп, найдена, ребёнок в сопровождении полиции доставлен в больницу для осмотра,... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T20:07

2023-11-30T20:07

2023-11-30T20:18

происшествия

калуга

калужская область

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владислав шапша

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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 ноя – РИА Новости. Пропавшая в Калужской области восьмилетняя девочка, от мамы которой требовали выкуп, найдена, ребёнок в сопровождении полиции доставлен в больницу для осмотра, сообщает СУСК по региону.В четверг управление СК информировало, что возбуждено уголовное дело о безвестном исчезновении восьмилетней девочки, информация о пропаже которой поступила правоохранителям вечером 29 ноября. Позже официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила в своем Telegram-канале, что накануне девочка не вернулась из школы, а маме в мессенджере поступило сообщение с требованием выкупа за дочь."Местонахождение пропавшей восьмилетней девочки установлено. Ребёнок в сопровождении сотрудников полиции был доставлен в больницу для осмотра", - указывает СУСК в своем Telegram-канале.По данным следственного управления, после осмотра медиков с ребенком будут работать следователи.На эту новость отреагировал губернатор Калужской области Владислав Шапша. "Как камень с души упал: девочку нашли, с ней все в порядке. Подробностями правоохранительные органы поделятся позже", - написал губернатор в своем Telegram-канале.Он заявил, что за девочку молились тысячи людей. "К ее поискам присоединились волонтеры. Жители Козельского района и всей Калужской области предлагали свою помощь. Мы все можем спорить, не сходиться во мнении, но когда дело доходит до главного – наших детей – все мы единое целое. Берегите своих близких!" - написал глава региона.

https://ria.ru/20231118/malchik-1910335249.html

https://ria.ru/20231124/kriminal-1911369602.html

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происшествия, калуга, калужская область, ирина волк, владислав шапша, россия, следственный комитет россии (ск рф)