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Под Калугой нашли девочку, у матери которой потребовали выкуп - РИА Новости, 30.11.2023
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20:07 30.11.2023 (обновлено: 20:18 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/devochka-1913014536.html
Под Калугой нашли девочку, у матери которой потребовали выкуп
Под Калугой нашли девочку, у матери которой потребовали выкуп - РИА Новости, 30.11.2023
Под Калугой нашли девочку, у матери которой потребовали выкуп
Пропавшая в Калужской области восьмилетняя девочка, от мамы которой требовали выкуп, найдена, ребёнок в сопровождении полиции доставлен в больницу для осмотра,... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T20:07
2023-11-30T20:18
происшествия
калуга
калужская область
ирина волк
владислав шапша
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 ноя – РИА Новости. Пропавшая в Калужской области восьмилетняя девочка, от мамы которой требовали выкуп, найдена, ребёнок в сопровождении полиции доставлен в больницу для осмотра, сообщает СУСК по региону.В четверг управление СК информировало, что возбуждено уголовное дело о безвестном исчезновении восьмилетней девочки, информация о пропаже которой поступила правоохранителям вечером 29 ноября. Позже официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила в своем Telegram-канале, что накануне девочка не вернулась из школы, а маме в мессенджере поступило сообщение с требованием выкупа за дочь."Местонахождение пропавшей восьмилетней девочки установлено. Ребёнок в сопровождении сотрудников полиции был доставлен в больницу для осмотра", - указывает СУСК в своем Telegram-канале.По данным следственного управления, после осмотра медиков с ребенком будут работать следователи.На эту новость отреагировал губернатор Калужской области Владислав Шапша. "Как камень с души упал: девочку нашли, с ней все в порядке. Подробностями правоохранительные органы поделятся позже", - написал губернатор в своем Telegram-канале.Он заявил, что за девочку молились тысячи людей. "К ее поискам присоединились волонтеры. Жители Козельского района и всей Калужской области предлагали свою помощь. Мы все можем спорить, не сходиться во мнении, но когда дело доходит до главного – наших детей – все мы единое целое. Берегите своих близких!" - написал глава региона.
https://ria.ru/20231118/malchik-1910335249.html
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происшествия, калуга, калужская область, ирина волк, владислав шапша, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Калуга, Калужская область, Ирина Волк, Владислав Шапша, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Под Калугой нашли девочку, у матери которой потребовали выкуп

Под Калугой нашли восьмилетнюю девочку, у матери которой потребовали выкуп

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 ноя – РИА Новости. Пропавшая в Калужской области восьмилетняя девочка, от мамы которой требовали выкуп, найдена, ребёнок в сопровождении полиции доставлен в больницу для осмотра, сообщает СУСК по региону.
В четверг управление СК информировало, что возбуждено уголовное дело о безвестном исчезновении восьмилетней девочки, информация о пропаже которой поступила правоохранителям вечером 29 ноября. Позже официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила в своем Telegram-канале, что накануне девочка не вернулась из школы, а маме в мессенджере поступило сообщение с требованием выкупа за дочь.
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"Местонахождение пропавшей восьмилетней девочки установлено. Ребёнок в сопровождении сотрудников полиции был доставлен в больницу для осмотра", - указывает СУСК в своем Telegram-канале.
По данным следственного управления, после осмотра медиков с ребенком будут работать следователи.
На эту новость отреагировал губернатор Калужской области Владислав Шапша. "Как камень с души упал: девочку нашли, с ней все в порядке. Подробностями правоохранительные органы поделятся позже", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Он заявил, что за девочку молились тысячи людей. "К ее поискам присоединились волонтеры. Жители Козельского района и всей Калужской области предлагали свою помощь. Мы все можем спорить, не сходиться во мнении, но когда дело доходит до главного – наших детей – все мы единое целое. Берегите своих близких!" - написал глава региона.
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ПроисшествияКалугаКалужская областьИрина ВолкВладислав ШапшаРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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