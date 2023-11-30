https://ria.ru/20231130/deputat-1912846672.html
Пермского депутата лишили мандата за прогулы и сокрытие части доходов
Пермского депутата лишили мандата за прогулы и сокрытие части доходов - РИА Новости, 30.11.2023
Пермского депутата лишили мандата за прогулы и сокрытие части доходов
Пермского депутата от "Справедливой России — За правду" Илью Лисняка досрочно лишили полномочий из-за прогула заседаний и недекларирования части доходов,... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T11:32
2023-11-30T11:32
2023-11-30T11:43
политика
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справедливая россия
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ПЕРМЬ, 30 ноя - РИА Новости. Пермского депутата от "Справедливой России — За правду" Илью Лисняка досрочно лишили полномочий из-за прогула заседаний и недекларирования части доходов, следует из трансляции пленарного заседания.В четверг законодательное собрание Пермского края проголосовало за досрочное прекращение полномочий депутата краевого парламента от "Справедливой России — За правду" Ильи Лисняка."Решение принято", - сказал председатель краевого парламента Валерий Сухих. Инициативу поддержал 41 депутат, против проголосовал один, четверо воздержались. Основанием для досрочного прекращение полномочий стало нарушение положений закона "О статусе депутата ЗС Пермского края": непредоставление сведений о части доходов и отсутствие на нескольких заседаниях без уважительной причины. В своем Telegram-канале Лисняк указывал о пребывании примерно с начала лета 2023 года в зарубежной поездке. В четверг он опубликовал пост, в котором поздравил себя "с освобождением от давно утратившей свой смысл регалии", а также сообщил, что "зарплату в качестве депутата не получал, работал на общественных началах и часто тратил личные средства на помощь обратившимся". Лисняк родился в 1991 году, был избран депутатом законодательного собрания Пермского края в 2021 году. Информация о народном избраннике сейчас содержится в базе МВД России, он разыскивается "по статье УК".
https://ria.ru/20231124/mvd-1911523753.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, пермский край, справедливая россия
Политика, Пермский край, Справедливая Россия
Пермского депутата лишили мандата за прогулы и сокрытие части доходов
Пермского депутата Лисняка лишили мандата за прогул заседаний и сокрытие доходов
ПЕРМЬ, 30 ноя - РИА Новости.
Пермского депутата от "Справедливой России — За правду" Илью Лисняка досрочно лишили полномочий из-за прогула заседаний и недекларирования части доходов, следует из трансляции
пленарного заседания.
В четверг законодательное собрание Пермского края
проголосовало за досрочное прекращение полномочий депутата краевого парламента от "Справедливой России — За правду" Ильи Лисняка.
«
"Решение принято", - сказал председатель краевого парламента Валерий Сухих. Инициативу поддержал 41 депутат, против проголосовал один, четверо воздержались.
Основанием для досрочного прекращение полномочий стало нарушение положений закона "О статусе депутата ЗС Пермского края": непредоставление сведений о части доходов и отсутствие на нескольких заседаниях без уважительной причины.
В своем Telegram-канале Лисняк указывал о пребывании примерно с начала лета 2023 года в зарубежной поездке. В четверг он опубликовал пост, в котором поздравил себя "с освобождением от давно утратившей свой смысл регалии", а также сообщил, что "зарплату в качестве депутата не получал, работал на общественных началах и часто тратил личные средства на помощь обратившимся".
Лисняк родился в 1991 году, был избран депутатом законодательного собрания Пермского края в 2021 году. Информация о народном избраннике сейчас содержится в базе МВД России, он разыскивается "по статье УК".
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