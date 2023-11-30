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Чернышенко заявил о росте числа молодых ученых возрастом до 29 лет - РИА Новости, 30.11.2023
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Наука
 
17:03 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/chernyshenko-1912964447.html
Чернышенко заявил о росте числа молодых ученых возрастом до 29 лет
Чернышенко заявил о росте числа молодых ученых возрастом до 29 лет - РИА Новости, 30.11.2023
Чернышенко заявил о росте числа молодых ученых возрастом до 29 лет
Меры по поддержки молодых ученых, реализуемые в рамках Десятилетия науки и технологий в РФ, позволили переломить тренд на снижение числа молодых ученых... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T17:03
2023-11-30T17:03
наука
дмитрий чернышенко
владимир путин
россия
общество
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СИРИУС, 30 ноя - РИА Новости. Меры по поддержки молодых ученых, реализуемые в рамках Десятилетия науки и технологий в РФ, позволили переломить тренд на снижение числа молодых ученых возрастом до 29 лет, и впервые отмечен рост этого показателя, заявил вице-премьер российского правительства Дмитрий Чернышенко. "Мы видим, что сломлен тренд сокращения числа молодых ученых до 29 лет. Впервые мы показали рост. Это все тоже относится к эффекту от мероприятий (в рамках - ред.) Десятилетия науки и технологий", - сказал Чернышенко на пленарном заседании III Конгресса молодых ученых. Конгресс молодых ученых - ключевое событие Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента РФ Владимира Путина в целях усиления роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны. РИА Новости - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство III Конгресса молодых ученых.
https://ria.ru/20231130/turizm-1912956987.html
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дмитрий чернышенко, владимир путин, россия, общество
Наука, Дмитрий Чернышенко, Владимир Путин, Россия, Общество
Чернышенко заявил о росте числа молодых ученых возрастом до 29 лет

Чернышенко: впервые зафиксировали рост числа молодых ученых возрастом до 29 лет

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкДмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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СИРИУС, 30 ноя - РИА Новости. Меры по поддержки молодых ученых, реализуемые в рамках Десятилетия науки и технологий в РФ, позволили переломить тренд на снижение числа молодых ученых возрастом до 29 лет, и впервые отмечен рост этого показателя, заявил вице-премьер российского правительства Дмитрий Чернышенко.
"Мы видим, что сломлен тренд сокращения числа молодых ученых до 29 лет. Впервые мы показали рост. Это все тоже относится к эффекту от мероприятий (в рамках - ред.) Десятилетия науки и технологий", - сказал Чернышенко на пленарном заседании III Конгресса молодых ученых.
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Конгресс молодых ученых - ключевое событие Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента РФ Владимира Путина в целях усиления роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны.
РИА Новости - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство III Конгресса молодых ученых.
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