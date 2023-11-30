https://ria.ru/20231130/chernyshenko-1912964447.html

Чернышенко заявил о росте числа молодых ученых возрастом до 29 лет

Чернышенко заявил о росте числа молодых ученых возрастом до 29 лет - РИА Новости, 30.11.2023

Чернышенко заявил о росте числа молодых ученых возрастом до 29 лет

Меры по поддержки молодых ученых, реализуемые в рамках Десятилетия науки и технологий в РФ, позволили переломить тренд на снижение числа молодых ученых... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T17:03

2023-11-30T17:03

2023-11-30T17:03

наука

дмитрий чернышенко

владимир путин

россия

общество

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СИРИУС, 30 ноя - РИА Новости. Меры по поддержки молодых ученых, реализуемые в рамках Десятилетия науки и технологий в РФ, позволили переломить тренд на снижение числа молодых ученых возрастом до 29 лет, и впервые отмечен рост этого показателя, заявил вице-премьер российского правительства Дмитрий Чернышенко. "Мы видим, что сломлен тренд сокращения числа молодых ученых до 29 лет. Впервые мы показали рост. Это все тоже относится к эффекту от мероприятий (в рамках - ред.) Десятилетия науки и технологий", - сказал Чернышенко на пленарном заседании III Конгресса молодых ученых. Конгресс молодых ученых - ключевое событие Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента РФ Владимира Путина в целях усиления роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны. РИА Новости - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство III Конгресса молодых ученых.

https://ria.ru/20231130/turizm-1912956987.html

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дмитрий чернышенко, владимир путин, россия, общество