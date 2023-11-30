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Нижегородский парламент принял в I чтении проект бюджета на 2024 год

Нижегородский парламент принял в I чтении проект бюджета на 2024 год - РИА Новости, 30.11.2023

Нижегородский парламент принял в I чтении проект бюджета на 2024 год

Депутаты законодательного собрания Нижегородской области на заседании в четверг приняли в I чтении проект областного бюджета на 2024 год, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T15:21

2023-11-30T15:21

2023-11-30T15:54

нижегородская область

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 ноя — РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Нижегородской области на заседании в четверг приняли в I чтении проект областного бюджета на 2024 год, сообщает пресс-служба регионального парламента. Предметом рассмотрения проекта закона "Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" в первом чтении являются доходы, общий объем расходов, профицит или дефицит областного бюджета. "Доходы областного бюджета на 2024 год прогнозируются в объеме 292,2 миллиарда рублей, расходы предусмотрены в сумме 295,8 миллиарда рублей, на 2025 год доходы – 283,9 миллиарда рублей, расходы – 285,4 миллиарда рублей, на 2026 год доходы – 291,4 миллиарда рублей, расходы – 286,8 миллиарда рублей. Дефицит областного бюджета на 2024 год существенно ниже дефицита бюджета-2023 – 3,6 миллиарда рублей. На профицит областного бюджета планируется выйти к 2026 году", - говорится в сообщении. Отмечается, что проект областного бюджета обеспечивает выполнение всех обязательств: более 60% планируемых расходов будет направлено на социальную сферу. Документом предусмотрена индексация на 7,2% размера социальных выплат отдельным категориям граждан. Нецелевая финансовая помощь городским и муниципальным округам предусмотрена в 2024 году в объеме 15 миллиардов рублей: рост к уровню 2023 года - 7,2%. Общий объем межбюджетных трансфертов, передаваемых на муниципальный уровень, составит 89,7 миллиарда рублей. Подчеркивается, что долговая нагрузка областного бюджета остается на экономически безопасном уровне и в пределах ограничений, установленных в соглашениях с Минфином России. На среднесрочный период предусмотрено поэтапное снижение долговой нагрузки на областной бюджет. К концу 2026 года она составит 50,1%, а без учета инфраструктурных бюджетных кредитов и кредитов из федерального бюджета, переданных муниципалитетам на замещение рыночных заимствований, снизится до 39,1%. "При формировании бюджета на 2024 год мы ориентировались в первую очередь на выполнение задач, определенных президентом России Владимиром Путиным. Основной акцент на социальную составляющую. На так называемый "детский бюджет" - поддержку семей с детьми и детей-сирот – направим 24 миллиарда рублей. В проекте учтены федеральные средства в объеме 39,7 миллиарда рублей. Ко второму чтению в федеральном бюджете предусмотрено еще 17,5 миллиарда рублей", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Глава региона отметил, что дополнительные средства пойдут на модернизацию первичного звена здравоохранения, на ремонт дорог и школ, на помощь гражданам по соцконтракту, на профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также проекты развития - ИТ-кампус, ледовый дворец, новые станции метро, дублер проспекта Гагарина. "Завершилась очень важная часть работы над проектом областного бюджета на 2024 год – документ принят в первом чтении. Сейчас нам предстоит провести большую работу по подготовке поправок ко второму чтению главного финансового документа, когда мы будем рассматривать уже конкретные статьи расходов и госпрограммы. Свои предложения необходимо направлять в комитет регионального парламента по бюджету и налогам до 7 декабря. Важно сделать это как можно скорее, чтобы вместе с правительством области обсудить все возникающие вопросы и предложения", - приводятся в сообщении слова председателя законодательного собрания Нижегородской области Евгения Люлина.

https://ria.ru/20231130/remont-1912880366.html

https://ria.ru/20231129/it-otrasl-1912696092.html

https://ria.ru/20231116/remont-1909881463.html

нижегородская область

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нижегородская область