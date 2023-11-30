https://ria.ru/20231130/brom-1912996149.html

Роспотребнадзор выехал на место утечки брома в центр технологий в Москве

Роспотребнадзор выехал на место утечки брома в центр технологий в Москве - РИА Новости, 30.11.2023

Роспотребнадзор выехал на место утечки брома в центр технологий в Москве

Мобильная лаборатория Роспотребнадзора выехала в Московский центр инновационных технологий в здравоохранении на западе российской столицы для взятия проб после... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T18:42

2023-11-30T18:42

2023-11-30T19:28

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

происшествия

москва

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Мобильная лаборатория Роспотребнадзора выехала в Московский центр инновационных технологий в здравоохранении на западе российской столицы для взятия проб после утечки брома из колбы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. В то же время в центре инновационных технологий в здравоохранении агентству сказали, что утечка произошла не у них."Лаборатория Роспотребнадзора выехала на место происшествия с колбой с бромом в Московском центре инновационных технологий в здравоохранении на проспекте Вернадского", - сказал собеседник агентства. По его словам, из-за инцидента из здания эвакуированы порядка 200 человек. Обстоятельства происшествия выясняются.В свою очередь представитель Московского центра инновационных технологий в здравоохранении опроверг РИА Новости, что утечка произошла у них. "Это не у нас произошло, это произошло в Сеченовке", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20231130/volgograd-1912811714.html

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия, москва