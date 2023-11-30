https://ria.ru/20231130/briks-1913022918.html

Будущая глава МИД заявила, что Аргентина не вступит в БРИКС

Будущая глава МИД заявила, что Аргентина не вступит в БРИКС - РИА Новости, 30.11.2023

Будущая глава МИД заявила, что Аргентина не вступит в БРИКС

Аргентина не присоединится к БРИКС, сообщила в социальной сети X будущая глава МИД Диана Мондино. РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T20:53

2023-11-30T20:53

2023-11-30T20:53

в мире

аргентина

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БУЭНОС-АЙРЕС, 30 ноя - РИА Новости. Аргентина не присоединится к БРИКС, сообщила в социальной сети X будущая глава МИД Диана Мондино. "Аргентина не вступит в БРИКС", - написала она.Ранее в четверг она сообщила новостному порталу Infobae, что Аргентина не в состоянии внести взнос для вступления в Новый банк развития БРИКС. О приглашении Аргентины, а также Египта, Ирана, Эфиопии, ОАЭ и Саудовской Аравии стать членами БРИКС с 1 января 2024 года объявили на саммите организации в Йоханнесбурге в августе. Будучи кандидатом в президенты, ныне избранный лидер Аргентины Хавьер Милей не раз высказывался против присоединения Аргентины к БРИКС. После его победы на выборах Мондино сообщила РИА Новости, что страна не вступит в объединение с 1 января. При этом она не исключила, что новые власти проанализируют перспективы вступления позднее, если сочтут его выгодным для страны.

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2023

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в мире, аргентина