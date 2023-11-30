https://ria.ru/20231130/braziliya-1913009412.html
Бразилия присоединится к сотрудничеству с ОПЕК+ в январе
Бразилия присоединится к сотрудничеству с ОПЕК+ в январе - РИА Новости, 30.11.2023
Бразилия присоединится к сотрудничеству с ОПЕК+ в январе
Бразилия присоединится к сотрудничеству с ОПЕК+ в январе 2024 года, следует из официального коммюнике альянса. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T19:46
2023-11-30T19:46
2023-11-30T19:56
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Бразилия присоединится к сотрудничеству с ОПЕК+ в январе 2024 года, следует из официального коммюнике альянса."Участники встречи приветствовали Александра Сильвейру, министра горнорудной промышленности и энергетики Федеративной Республики Бразилия, которая присоединится к Хартии сотрудничества ОПЕК+ с января 2024 года", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231129/briks-1912639674.html
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бразилия, опек, в мире
Бразилия присоединится к сотрудничеству с ОПЕК+ в январе
Бразилия присоединится к сотрудничеству с ОПЕК+ в январе 2024 года