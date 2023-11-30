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В Ульяновской области планируют наращивать производство БПЛА в 2024 году - РИА Новости, 30.11.2023
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12:16 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/bpla-1912862758.html
В Ульяновской области планируют наращивать производство БПЛА в 2024 году
В Ульяновской области планируют наращивать производство БПЛА в 2024 году - РИА Новости, 30.11.2023
В Ульяновской области планируют наращивать производство БПЛА в 2024 году
В Ульяновской области планируют наращивать темпы производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в 2024 году, за последний год было произведено более 5... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T12:16
2023-11-30T12:16
выставка-форум "россия"
ульяновская область
алексей русских
россия
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. В Ульяновской области планируют наращивать темпы производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в 2024 году, за последний год было произведено более 5 тысяч беспилотников, сообщил РИА Новости губернатор Алексей Русских в ходе выставки-форума "Россия" на ВДНХ. "Что касается разработки и производства (беспилотных авиационных систем и комплектующих к ним), ульяновские компании активно работают в этой сфере. За последний год в регионе изготовлено более 5 тысяч беспилотников разных типов, с разными характеристиками и для решения широкого спектра задач. Большая часть, конечно, направлена в зону СВО. Сегодня мы помогаем нашим производителям увеличивать свои мощности, создаем для них особые меры поддержки в регионе. Мы планируем в следующем году увеличить количество произведенных аппаратов", - сказал глава региона. Также в Ульяновской области планируется создание научно-производственного центра в сфере развития беспилотных авиационных систем (НПЦ). Целью создания такого НПЦ является формирование в регионе научно-производственной инфраструктурной среды для реализации проектов по разработке, испытанию, производству, выводу на рынок и развитию беспилотных авиационных систем и развитию смежных отраслей. Русских отметил, что Ульяновская область стала одним из немногих регионов, где до 2027 года установлен особый правовой режим на применение беспилотников в сфере сельского хозяйства. Кроме того, в регионе планируется построить несколько дронопортов - специализированных площадок для обслуживания беспилотников и обеспеченных взлётно-посадочной инфраструктурой.
https://ria.ru/20231128/bespilotnik-1912288125.html
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ульяновская область, алексей русских, россия, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Ульяновская область, Алексей Русских, Россия, Выставка-форум "Россия"
В Ульяновской области планируют наращивать производство БПЛА в 2024 году

Русских: ульяновские предприятия планируют наращивать производство БПЛА в 2024 г

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона
Оператор FPV-дрона - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Оператор FPV-дрона. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. В Ульяновской области планируют наращивать темпы производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в 2024 году, за последний год было произведено более 5 тысяч беспилотников, сообщил РИА Новости губернатор Алексей Русских в ходе выставки-форума "Россия" на ВДНХ.
"Что касается разработки и производства (беспилотных авиационных систем и комплектующих к ним), ульяновские компании активно работают в этой сфере. За последний год в регионе изготовлено более 5 тысяч беспилотников разных типов, с разными характеристиками и для решения широкого спектра задач. Большая часть, конечно, направлена в зону СВО. Сегодня мы помогаем нашим производителям увеличивать свои мощности, создаем для них особые меры поддержки в регионе. Мы планируем в следующем году увеличить количество произведенных аппаратов", - сказал глава региона.
Главные достижения страны: чем удивляет выставка-форум "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Международная выставка-форум "Россия" продолжает свою работу на ВДНХ.

Международная выставка-форум Россия

Международная выставка-форум "Россия" продолжает свою работу на ВДНХ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Ее программа включает культурную, образовательную, деловую и фестивальную части.

Этнопоказ и интерактивная программа с участием алтайских ремесленников Алтай мастеровой

Ее программа включает культурную, образовательную, деловую и фестивальную части.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Их дополняют постоянно действующая ярмарка российских товаров, а также гастрономические фестивали.

Международная выставка-форум Россия

Их дополняют постоянно действующая ярмарка российских товаров, а также гастрономические фестивали.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Свои экспозиции развернули все регионы.

Концерт Сахалин - маяк России на Тихом океане

Свои экспозиции развернули все регионы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Принимают участие и федеральные органы исполнительной власти, компании и общественные структуры.

Концерт Моя Родина - Сибирь

Принимают участие и федеральные органы исполнительной власти, компании и общественные структуры.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Ожидается, что выставку посетят 20 миллионов человек.

Встреча летчиком-космонавтом, Героем России Андреем Борисенко

Ожидается, что выставку посетят 20 миллионов человек.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 20
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Сейчас проходят Дни регионов.

Презентация театра моды Алтыр на Международной выставке-форуме Россия

Сейчас проходят Дни регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Они продлятся до 14 января 2024 года.

Подсветка павильона №1 Центральный на ВДНХ

Они продлятся до 14 января 2024 года.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 20
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Посетителям расскажут о главных достижениях страны.

Концерт Моя Родина - Сибирь на Международной выставке-форуме Россия

Посетителям расскажут о главных достижениях страны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Регионы представят свою историю и традиции.

Стенд Республики Дагестан на Международной выставке-форуме Россия

Регионы представят свою историю и традиции.

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10 из 20
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А также продемонстрируют потенциал сотрудничества с другими субъектами.

Стенд Санкт-Петербурга на Международной выставке-форуме Россия

А также продемонстрируют потенциал сотрудничества с другими субъектами.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 20
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Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.

Свадебная церемония по традициям Тывы на Международной выставке-форуме Россия

Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.

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С 15 января по 9 февраля запланированы Дни российской экономики.

Посетители играют в настольный хоккей на стенде Челябинской области ан ВДНХ

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А с 12 февраля по 7 марта об исполнении государственных задач расскажут вице-премьеры и руководители федеральных ведомств.

Стенд Северной Осетии на Международной выставке-форуме Россия

А с 12 февраля по 7 марта об исполнении государственных задач расскажут вице-премьеры и руководители федеральных ведомств.

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14 из 20
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Показ-перформанс этно-костюмов по мотивам Уральских сказов и народных промыслов

На выставке проводятся лекции, мастер-классы, кинопоказы и другие мероприятия.

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15 из 20
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Гостей знакомят с важнейшими аспектами жизни и развития регионов.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на Международной выставке-форуме Россия

Гостей знакомят с важнейшими аспектами жизни и развития регионов.

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Посетить мероприятие можно бесплатно.

Стенд Сахалинской области на Международной выставке-форуме Россия

Посетить мероприятие можно бесплатно.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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17 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Всего представлена 131 экспозиция.

Театрализованная программа Сказки Древнего Алтая от Larisa Dance Show на Международной выставке-форуме Россия

Всего представлена 131 экспозиция.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Международная выставка-форум "Россия" — это первое масштабное событие такого формата за несколько последних десятилетий.

Открытие зоны fashion подиума Модные бренды России. Эволюция русского стиля на ВДНХ

Международная выставка-форум "Россия" — это первое масштабное событие такого формата за несколько последних десятилетий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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19 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

РИА Новости является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством мероприятия.

Сольное шоу барабанщиков The Noize из Челябинска на Международной выставке-форуме Россия

РИА Новости является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством мероприятия.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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20 из 20

Международная выставка-форум "Россия" продолжает свою работу на ВДНХ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 20

Ее программа включает культурную, образовательную, деловую и фестивальную части.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 20

Их дополняют постоянно действующая ярмарка российских товаров, а также гастрономические фестивали.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 20

Свои экспозиции развернули все регионы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 20

Принимают участие и федеральные органы исполнительной власти, компании и общественные структуры.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 20

Ожидается, что выставку посетят 20 миллионов человек.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 20

Сейчас проходят Дни регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 20

Они продлятся до 14 января 2024 года.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 20

Посетителям расскажут о главных достижениях страны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 20

Регионы представят свою историю и традиции.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 20

А также продемонстрируют потенциал сотрудничества с другими субъектами.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 20

Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 20

С 15 января по 9 февраля запланированы Дни российской экономики.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 20

А с 12 февраля по 7 марта об исполнении государственных задач расскажут вице-премьеры и руководители федеральных ведомств.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 20

На выставке проводятся лекции, мастер-классы, кинопоказы и другие мероприятия.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 20

Гостей знакомят с важнейшими аспектами жизни и развития регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 20

Посетить мероприятие можно бесплатно.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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17 из 20

Всего представлена 131 экспозиция.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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18 из 20

Международная выставка-форум "Россия" — это первое масштабное событие такого формата за несколько последних десятилетий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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19 из 20

РИА Новости является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством мероприятия.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
20 из 20
Также в Ульяновской области планируется создание научно-производственного центра в сфере развития беспилотных авиационных систем (НПЦ). Целью создания такого НПЦ является формирование в регионе научно-производственной инфраструктурной среды для реализации проектов по разработке, испытанию, производству, выводу на рынок и развитию беспилотных авиационных систем и развитию смежных отраслей.
Русских отметил, что Ульяновская область стала одним из немногих регионов, где до 2027 года установлен особый правовой режим на применение беспилотников в сфере сельского хозяйства. Кроме того, в регионе планируется построить несколько дронопортов - специализированных площадок для обслуживания беспилотников и обеспеченных взлётно-посадочной инфраструктурой.
Упраление дроном через ментальные команды
В России разработали беспилотники, которыми можно управлять силой мысли
28 ноября, 10:05
 
Выставка-форум "Россия"Ульяновская областьАлексей РусскихРоссияВыставка-форум "Россия"
 
 
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