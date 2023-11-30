В Ульяновской области планируют наращивать производство БПЛА в 2024 году

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. В Ульяновской области планируют наращивать темпы производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в 2024 году, за последний год было произведено более 5 тысяч беспилотников, сообщил РИА Новости губернатор Алексей Русских в ходе выставки-форума "Россия" на ВДНХ. "Что касается разработки и производства (беспилотных авиационных систем и комплектующих к ним), ульяновские компании активно работают в этой сфере. За последний год в регионе изготовлено более 5 тысяч беспилотников разных типов, с разными характеристиками и для решения широкого спектра задач. Большая часть, конечно, направлена в зону СВО. Сегодня мы помогаем нашим производителям увеличивать свои мощности, создаем для них особые меры поддержки в регионе. Мы планируем в следующем году увеличить количество произведенных аппаратов", - сказал глава региона. Также в Ульяновской области планируется создание научно-производственного центра в сфере развития беспилотных авиационных систем (НПЦ). Целью создания такого НПЦ является формирование в регионе научно-производственной инфраструктурной среды для реализации проектов по разработке, испытанию, производству, выводу на рынок и развитию беспилотных авиационных систем и развитию смежных отраслей. Русских отметил, что Ульяновская область стала одним из немногих регионов, где до 2027 года установлен особый правовой режим на применение беспилотников в сфере сельского хозяйства. Кроме того, в регионе планируется построить несколько дронопортов - специализированных площадок для обслуживания беспилотников и обеспеченных взлётно-посадочной инфраструктурой.
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. В Ульяновской области планируют наращивать темпы производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в 2024 году, за последний год было произведено более 5 тысяч беспилотников, сообщил РИА Новости губернатор Алексей Русских в ходе выставки-форума "Россия" на ВДНХ.
"Что касается разработки и производства (беспилотных авиационных систем и комплектующих к ним), ульяновские компании активно работают в этой сфере. За последний год в регионе изготовлено более 5 тысяч беспилотников разных типов, с разными характеристиками и для решения широкого спектра задач. Большая часть, конечно, направлена в зону СВО. Сегодня мы помогаем нашим производителям увеличивать свои мощности, создаем для них особые меры поддержки в регионе. Мы планируем в следующем году увеличить количество произведенных аппаратов", - сказал глава региона.
Также в Ульяновской области планируется создание научно-производственного центра в сфере развития беспилотных авиационных систем (НПЦ). Целью создания такого НПЦ является формирование в регионе научно-производственной инфраструктурной среды для реализации проектов по разработке, испытанию, производству, выводу на рынок и развитию беспилотных авиационных систем и развитию смежных отраслей.
Русских отметил, что Ульяновская область стала одним из немногих регионов, где до 2027 года установлен особый правовой режим на применение беспилотников в сфере сельского хозяйства. Кроме того, в регионе планируется построить несколько дронопортов - специализированных площадок для обслуживания беспилотников и обеспеченных взлётно-посадочной инфраструктурой.
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