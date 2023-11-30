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Глава Минобороны Нидерландов призвала Европу быть готовой к "бою" - РИА Новости, 30.11.2023
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19:40 30.11.2023
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Глава Минобороны Нидерландов призвала Европу быть готовой к "бою"
Глава Минобороны Нидерландов призвала Европу быть готовой к "бою" - РИА Новости, 30.11.2023
Глава Минобороны Нидерландов призвала Европу быть готовой к "бою"
Страны Европы должны укреплять свои вооруженные силы, чтобы быть "готовыми к бою", написала в социальной сети X в четверг министр обороны Нидерландов Кайса... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T19:40
2023-11-30T19:40
в мире
европа
евросоюз
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ГААГА, 30 ноя - РИА Новости. Страны Европы должны укреплять свои вооруженные силы, чтобы быть "готовыми к бою", написала в социальной сети X в четверг министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен. "ЕС всегда был мирным проектом. Войны велись недалеко от дома, например, на Балканах, но никогда внутри Союза. Для стран за пределами ЕС членство является одновременно и наградой, и обещанием мира и стабильности", - написала Оллонгрен в соцсети Х по итогам конференции по безопасности в Берлине. По ее словам, чтобы так оставалось и далее, Европе необходимо действовать сейчас, а именно - она должна заново научиться сдерживанию. "Мы должны сделать долгосрочные структурные инвестиции в укрепление наших вооруженных сил. Нам нужно быть "готовыми к бою"", - отметила министр. Ранее Оллонгрен заявляла, что на фоне конфликта на Украине необходимо внедрять технологии двойного назначения в военной сфере быстрее, чем это происходит сейчас. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам Р
https://ria.ru/20231123/evropa-1911189975.html
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в мире, европа, евросоюз, нидерланды
В мире, Европа, Евросоюз, Нидерланды
Глава Минобороны Нидерландов призвала Европу быть готовой к "бою"

Глава МО Нидерландов: Европе нужно укреплять армии, чтобы быть готовой к бою

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ГААГА, 30 ноя - РИА Новости. Страны Европы должны укреплять свои вооруженные силы, чтобы быть "готовыми к бою", написала в социальной сети X в четверг министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.
"ЕС всегда был мирным проектом. Войны велись недалеко от дома, например, на Балканах, но никогда внутри Союза. Для стран за пределами ЕС членство является одновременно и наградой, и обещанием мира и стабильности", - написала Оллонгрен в соцсети Х по итогам конференции по безопасности в Берлине.
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По ее словам, чтобы так оставалось и далее, Европе необходимо действовать сейчас, а именно - она должна заново научиться сдерживанию.
"Мы должны сделать долгосрочные структурные инвестиции в укрепление наших вооруженных сил. Нам нужно быть "готовыми к бою"", - отметила министр.
Ранее Оллонгрен заявляла, что на фоне конфликта на Украине необходимо внедрять технологии двойного назначения в военной сфере быстрее, чем это происходит сейчас.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам Р
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