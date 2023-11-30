https://ria.ru/20231130/birzha-1912823079.html

"CПБ биржа" намерена вернуть заблокированные США активы клиентов

"CПБ биржа" намерена вернуть заблокированные США активы клиентов - РИА Новости, 30.11.2023

"CПБ биржа" намерена вернуть заблокированные США активы клиентов

"CПБ биржа" рассчитывает получить разрешение Минфина США на вывод клиентских активов, заявил генеральный директор "СПБ Биржи" Евгений Сердюков в видеообращении... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T10:20

2023-11-30T10:20

2023-11-30T10:20

экономика

сша

министерство финансов сша

санкт-петербург

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. "CПБ биржа" рассчитывает получить разрешение Минфина США на вывод клиентских активов, заявил генеральный директор "СПБ Биржи" Евгений Сердюков в видеообращении в Telegram-канале биржи."Мы работаем с командой международных юристов - специалистов по санкциям. Вместе с ними мы разрабатываем несколько разных сценариев разблокировки клиентских активов. Нашей основной стратегией является взаимодействие с Управлением по контролю за иностранными активами США (подразделение Минфина США - ред.) - эта организация более известна как OFAC", - сказал он."Мы рассчитываем согласовать процедуру и получить разрешение OFAC на вывод активов. Мы намерены вернуть активы клиентов в полном объеме. Сейчас это наша приоритетная задача. В самое ближайшее время будет сформирована стратегия возврата клиентских активов, а этапы и приблизительные сроки мы опубликуем на официальном сайте "СПБ биржи", - добавил Сердюков.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, сша, министерство финансов сша, санкт-петербург, санкции в отношении россии, санкции