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"CПБ биржа" намерена вернуть заблокированные США активы клиентов - РИА Новости, 30.11.2023
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10:20 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/birzha-1912823079.html
"CПБ биржа" намерена вернуть заблокированные США активы клиентов
"CПБ биржа" намерена вернуть заблокированные США активы клиентов - РИА Новости, 30.11.2023
"CПБ биржа" намерена вернуть заблокированные США активы клиентов
"CПБ биржа" рассчитывает получить разрешение Минфина США на вывод клиентских активов, заявил генеральный директор "СПБ Биржи" Евгений Сердюков в видеообращении... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T10:20
2023-11-30T10:20
экономика
сша
министерство финансов сша
санкт-петербург
санкции в отношении россии
санкции
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. "CПБ биржа" рассчитывает получить разрешение Минфина США на вывод клиентских активов, заявил генеральный директор "СПБ Биржи" Евгений Сердюков в видеообращении в Telegram-канале биржи."Мы работаем с командой международных юристов - специалистов по санкциям. Вместе с ними мы разрабатываем несколько разных сценариев разблокировки клиентских активов. Нашей основной стратегией является взаимодействие с Управлением по контролю за иностранными активами США (подразделение Минфина США - ред.) - эта организация более известна как OFAC", - сказал он."Мы рассчитываем согласовать процедуру и получить разрешение OFAC на вывод активов. Мы намерены вернуть активы клиентов в полном объеме. Сейчас это наша приоритетная задача. В самое ближайшее время будет сформирована стратегия возврата клиентских активов, а этапы и приблизительные сроки мы опубликуем на официальном сайте "СПБ биржи", - добавил Сердюков.
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экономика, сша, министерство финансов сша, санкт-петербург, санкции в отношении россии, санкции
Экономика, США, Министерство финансов США, Санкт-Петербург, Санкции в отношении России, Санкции
"CПБ биржа" намерена вернуть заблокированные США активы клиентов

Сердюков: "CПБ Биржа" намерена получить разрешение Минфина США на вывод активов

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. "CПБ биржа" рассчитывает получить разрешение Минфина США на вывод клиентских активов, заявил генеральный директор "СПБ Биржи" Евгений Сердюков в видеообращении в Telegram-канале биржи.
"Мы работаем с командой международных юристов - специалистов по санкциям. Вместе с ними мы разрабатываем несколько разных сценариев разблокировки клиентских активов. Нашей основной стратегией является взаимодействие с Управлением по контролю за иностранными активами США (подразделение Минфина США - ред.) - эта организация более известна как OFAC", - сказал он.
"Мы рассчитываем согласовать процедуру и получить разрешение OFAC на вывод активов. Мы намерены вернуть активы клиентов в полном объеме. Сейчас это наша приоритетная задача. В самое ближайшее время будет сформирована стратегия возврата клиентских активов, а этапы и приблизительные сроки мы опубликуем на официальном сайте "СПБ биржи", - добавил Сердюков.
Евгений Сердюков - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
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