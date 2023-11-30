Рейтинг@Mail.ru
В планах "СПБ биржи" нет ни ликвидации, ни банкротства, заявил гендиректор - РИА Новости, 30.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:57 30.11.2023 (обновлено: 09:59 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/birzha-1912813773.html
В планах "СПБ биржи" нет ни ликвидации, ни банкротства, заявил гендиректор
В планах "СПБ биржи" нет ни ликвидации, ни банкротства, заявил гендиректор - РИА Новости, 30.11.2023
В планах "СПБ биржи" нет ни ликвидации, ни банкротства, заявил гендиректор
"СПБ биржа" не намерена проводить ни ликвидацию, ни процедуру банкротства, заявил генеральный директор торговой площадки Евгений Сердюков в видеообращении в... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T09:57
2023-11-30T09:59
экономика
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/07/1907976243_0:123:1630:1040_1920x0_80_0_0_2c290e758b421e618fb8f77777a8fbcc.jpg
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. "СПБ биржа" не намерена проводить ни ликвидацию, ни процедуру банкротства, заявил генеральный директор торговой площадки Евгений Сердюков в видеообращении в Telegram-канале биржи.В понедельник в картотеке Арбитражного суда Москвы появилась информация о том, что суд зарегистрировал заявление "СПБ биржи" о собственном банкротстве. При этом сама биржа заявила, что не подавала такого заявления. Позже суд сообщил, что вернул "СПБ бирже" заявление о банкротстве. Акции биржи утром после новостей падали почти на 35%, но затем быстро скорректировались и по итогам дня подешевели на 10%. "СПБ биржа" заявила о намерении обратиться к правоохранителям для расследования инцидента."Мы запросили копии сфальсифицированных документов и готовим заявление в правоохранительные органы для расследования данного инцидента", - прокомментировал Сердюков ситуацию с подачей в суд документов на банкротство биржи."В контексте этой новости хочу отметить, что ни ликвидация, ни банкротство не входят в наши планы. "СПБ биржа" продолжит развиваться и в дальнейшем будет проводить торги в российских рублях. Мы готовим к запуску ряд новых проектов, которые должны стартовать уже в начале следующего года, но все это будет только после того, как будет сформирован четкий план по нашей приоритетной задаче - разблокировке клиентских активов", - сказал он.
https://ria.ru/20231128/tsb-1912360848.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/07/1907976243_0:54:1631:1277_1920x0_80_0_0_70a5ae89ca7304a6879422835d19d5e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, санкт-петербург
Экономика, Санкт-Петербург
В планах "СПБ биржи" нет ни ликвидации, ни банкротства, заявил гендиректор

Гендиректор Сердюков: ликвидация или банкротство не входят в планы "СПБ биржи"

© Фото : ПАО "СПБ Биржа"Евгений Сердюков
Евгений Сердюков - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© Фото : ПАО "СПБ Биржа"
Евгений Сердюков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. "СПБ биржа" не намерена проводить ни ликвидацию, ни процедуру банкротства, заявил генеральный директор торговой площадки Евгений Сердюков в видеообращении в Telegram-канале биржи.
В понедельник в картотеке Арбитражного суда Москвы появилась информация о том, что суд зарегистрировал заявление "СПБ биржи" о собственном банкротстве. При этом сама биржа заявила, что не подавала такого заявления. Позже суд сообщил, что вернул "СПБ бирже" заявление о банкротстве. Акции биржи утром после новостей падали почти на 35%, но затем быстро скорректировались и по итогам дня подешевели на 10%. "СПБ биржа" заявила о намерении обратиться к правоохранителям для расследования инцидента.
«
"Мы запросили копии сфальсифицированных документов и готовим заявление в правоохранительные органы для расследования данного инцидента", - прокомментировал Сердюков ситуацию с подачей в суд документов на банкротство биржи.
"В контексте этой новости хочу отметить, что ни ликвидация, ни банкротство не входят в наши планы. "СПБ биржа" продолжит развиваться и в дальнейшем будет проводить торги в российских рублях. Мы готовим к запуску ряд новых проектов, которые должны стартовать уже в начале следующего года, но все это будет только после того, как будет сформирован четкий план по нашей приоритетной задаче - разблокировке клиентских активов", - сказал он.
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
ЦБ отреагировал на сообщения о банкротстве "СПБ биржи"
28 ноября, 14:23
 
ЭкономикаСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала