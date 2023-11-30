https://ria.ru/20231130/birzha-1912813773.html

В планах "СПБ биржи" нет ни ликвидации, ни банкротства, заявил гендиректор

В планах "СПБ биржи" нет ни ликвидации, ни банкротства, заявил гендиректор - РИА Новости, 30.11.2023

В планах "СПБ биржи" нет ни ликвидации, ни банкротства, заявил гендиректор

"СПБ биржа" не намерена проводить ни ликвидацию, ни процедуру банкротства, заявил генеральный директор торговой площадки Евгений Сердюков в видеообращении в... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T09:57

2023-11-30T09:57

2023-11-30T09:59

экономика

санкт-петербург

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. "СПБ биржа" не намерена проводить ни ликвидацию, ни процедуру банкротства, заявил генеральный директор торговой площадки Евгений Сердюков в видеообращении в Telegram-канале биржи.В понедельник в картотеке Арбитражного суда Москвы появилась информация о том, что суд зарегистрировал заявление "СПБ биржи" о собственном банкротстве. При этом сама биржа заявила, что не подавала такого заявления. Позже суд сообщил, что вернул "СПБ бирже" заявление о банкротстве. Акции биржи утром после новостей падали почти на 35%, но затем быстро скорректировались и по итогам дня подешевели на 10%. "СПБ биржа" заявила о намерении обратиться к правоохранителям для расследования инцидента."Мы запросили копии сфальсифицированных документов и готовим заявление в правоохранительные органы для расследования данного инцидента", - прокомментировал Сердюков ситуацию с подачей в суд документов на банкротство биржи."В контексте этой новости хочу отметить, что ни ликвидация, ни банкротство не входят в наши планы. "СПБ биржа" продолжит развиваться и в дальнейшем будет проводить торги в российских рублях. Мы готовим к запуску ряд новых проектов, которые должны стартовать уже в начале следующего года, но все это будет только после того, как будет сформирован четкий план по нашей приоритетной задаче - разблокировке клиентских активов", - сказал он.

https://ria.ru/20231128/tsb-1912360848.html

санкт-петербург

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, санкт-петербург