https://ria.ru/20231130/birzha-1912813773.html
В планах "СПБ биржи" нет ни ликвидации, ни банкротства, заявил гендиректор
В планах "СПБ биржи" нет ни ликвидации, ни банкротства, заявил гендиректор - РИА Новости, 30.11.2023
В планах "СПБ биржи" нет ни ликвидации, ни банкротства, заявил гендиректор
"СПБ биржа" не намерена проводить ни ликвидацию, ни процедуру банкротства, заявил генеральный директор торговой площадки Евгений Сердюков в видеообращении в... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T09:57
2023-11-30T09:57
2023-11-30T09:59
экономика
санкт-петербург
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. "СПБ биржа" не намерена проводить ни ликвидацию, ни процедуру банкротства, заявил генеральный директор торговой площадки Евгений Сердюков в видеообращении в Telegram-канале биржи.В понедельник в картотеке Арбитражного суда Москвы появилась информация о том, что суд зарегистрировал заявление "СПБ биржи" о собственном банкротстве. При этом сама биржа заявила, что не подавала такого заявления. Позже суд сообщил, что вернул "СПБ бирже" заявление о банкротстве. Акции биржи утром после новостей падали почти на 35%, но затем быстро скорректировались и по итогам дня подешевели на 10%. "СПБ биржа" заявила о намерении обратиться к правоохранителям для расследования инцидента."Мы запросили копии сфальсифицированных документов и готовим заявление в правоохранительные органы для расследования данного инцидента", - прокомментировал Сердюков ситуацию с подачей в суд документов на банкротство биржи."В контексте этой новости хочу отметить, что ни ликвидация, ни банкротство не входят в наши планы. "СПБ биржа" продолжит развиваться и в дальнейшем будет проводить торги в российских рублях. Мы готовим к запуску ряд новых проектов, которые должны стартовать уже в начале следующего года, но все это будет только после того, как будет сформирован четкий план по нашей приоритетной задаче - разблокировке клиентских активов", - сказал он.
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санкт-петербург
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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экономика, санкт-петербург
Экономика, Санкт-Петербург
В планах "СПБ биржи" нет ни ликвидации, ни банкротства, заявил гендиректор
Гендиректор Сердюков: ликвидация или банкротство не входят в планы "СПБ биржи"
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости.
"СПБ биржа" не намерена проводить ни ликвидацию, ни процедуру банкротства, заявил генеральный директор торговой площадки Евгений Сердюков в видеообращении в Telegram-канале
биржи.
В понедельник в картотеке Арбитражного суда Москвы появилась информация о том, что суд зарегистрировал заявление "СПБ биржи" о собственном банкротстве. При этом сама биржа заявила, что не подавала такого заявления. Позже суд сообщил, что вернул "СПБ бирже" заявление о банкротстве. Акции биржи утром после новостей падали почти на 35%, но затем быстро скорректировались и по итогам дня подешевели на 10%. "СПБ биржа" заявила о намерении обратиться к правоохранителям для расследования инцидента.
«
"Мы запросили копии сфальсифицированных документов и готовим заявление в правоохранительные органы для расследования данного инцидента", - прокомментировал Сердюков ситуацию с подачей в суд документов на банкротство биржи.
"В контексте этой новости хочу отметить, что ни ликвидация, ни банкротство не входят в наши планы. "СПБ биржа" продолжит развиваться и в дальнейшем будет проводить торги в российских рублях. Мы готовим к запуску ряд новых проектов, которые должны стартовать уже в начале следующего года, но все это будет только после того, как будет сформирован четкий план по нашей приоритетной задаче - разблокировке клиентских активов", - сказал он.
ЦБ отреагировал на сообщения о банкротстве "СПБ биржи"