https://ria.ru/20231130/bespilotnik-1913003657.html

Губернатор Брянской области рассказал подробности об атаке беспилотника

Губернатор Брянской области рассказал подробности об атаке беспилотника - РИА Новости, 30.11.2023

Губернатор Брянской области рассказал подробности об атаке беспилотника

Пострадавших и разрушений при уничтожении беспилотника самолетного типа над Комаричским районом Брянской области нет, сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T19:08

2023-11-30T19:08

2023-11-30T19:14

специальная военная операция на украине

происшествия

брянская область

александр богомаз

россия

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Пострадавших и разрушений при уничтожении беспилотника самолетного типа над Комаричским районом Брянской области нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.В четверг в Минобороны РФ информировали об уничтоженном средствами противовоздушной обороны украинском беспилотнике над территорией Брянской области."Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Силами ПВО Министерства обороны РФ над Комаричским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз.Он добавил, что на месте работают оперативные службы.

https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html

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происшествия, брянская область, александр богомаз, россия