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Губернатор Брянской области рассказал подробности об атаке беспилотника - РИА Новости, 30.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:08 30.11.2023 (обновлено: 19:14 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/bespilotnik-1913003657.html
Губернатор Брянской области рассказал подробности об атаке беспилотника
Губернатор Брянской области рассказал подробности об атаке беспилотника - РИА Новости, 30.11.2023
Губернатор Брянской области рассказал подробности об атаке беспилотника
Пострадавших и разрушений при уничтожении беспилотника самолетного типа над Комаричским районом Брянской области нет, сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T19:08
2023-11-30T19:14
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
александр богомаз
россия
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Пострадавших и разрушений при уничтожении беспилотника самолетного типа над Комаричским районом Брянской области нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.В четверг в Минобороны РФ информировали об уничтоженном средствами противовоздушной обороны украинском беспилотнике над территорией Брянской области."Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Силами ПВО Министерства обороны РФ над Комаричским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз.Он добавил, что на месте работают оперативные службы.
https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html
брянская область
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происшествия, брянская область, александр богомаз, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянская область, Александр Богомаз, Россия
Губернатор Брянской области рассказал подробности об атаке беспилотника

Богомаз: при атаке украинского БПЛА на Брянскую область никто не пострадал

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Пострадавших и разрушений при уничтожении беспилотника самолетного типа над Комаричским районом Брянской области нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
В четверг в Минобороны РФ информировали об уничтоженном средствами противовоздушной обороны украинском беспилотнике над территорией Брянской области.
"Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Силами ПВО Министерства обороны РФ над Комаричским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз.
Он добавил, что на месте работают оперативные службы.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБрянская областьАлександр БогомазРоссия
 
 
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