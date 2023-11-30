https://ria.ru/20231130/bespilotnik-1912797625.html

В Белгородской области уничтожили украинский беспилотник

В Белгородской области уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 30.11.2023

В Белгородской области уничтожили украинский беспилотник

В небе над Белгородской областью сбили украинский беспилотник самолетного типа, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T07:00

2023-11-30T07:00

2023-11-30T10:05

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

безопасность

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В небе над Белгородской областью сбили украинский беспилотник самолетного типа, сообщили в Минобороны.Ведомство расценило эту атаку как попытку совершить теракт."Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — говорится в релизе.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Белгородской области действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20231129/bespilotnik-1912674352.html

белгородская область

россия

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белгородская область, россия, безопасность