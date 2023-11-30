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Военные США сбили беспилотник иранского производства из Йемена, пишут СМИ - РИА Новости, 30.11.2023
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00:39 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/bespilotnik-1912781663.html
Военные США сбили беспилотник иранского производства из Йемена, пишут СМИ
Военные США сбили беспилотник иранского производства из Йемена, пишут СМИ - РИА Новости, 30.11.2023
Военные США сбили беспилотник иранского производства из Йемена, пишут СМИ
Корабль Военно-морских сил США в среду сбил в Красном море беспилотник, предположительно иранского производства, запущенный с территории Йемена, сообщает газета РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T00:39
2023-11-30T00:39
в мире
персидский залив
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ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Корабль Военно-морских сил США в среду сбил в Красном море беспилотник, предположительно иранского производства, запущенный с территории Йемена, сообщает газета Politico со ссылкой источник. "Согласно предварительным данным, эсминец ВМС "Кэрни" расценил дрон иранского производства KAS-04 в качестве угрозы и сбил его на юге Красного моря", - говорится в публикации. Согласно данным собеседника издания, инцидент произошел вблизи Баб-эль-Мандебского пролива, куда направлялся американский военный корабль. Беспилотник, как отмечается, летел с территории Йемена. Во вторник в Пентагоне также сообщили, что иранский дрон пролетел вблизи авианосца "Дуайт Эйзенхауэр" в Персидском заливе. Ранее телеканал Fox News со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщил, что США заметили иранский дрон рядом со своим авианосцем в Персидском заливе. По данным телеканала, беспилотник, предположительно, пролетел мимо корабля, когда тот находился в международных водах, дрон проигнорировал множественные предупреждения. В понедельник в Центральном командовании США (CENTCOM) заявили, что американская ударная группа во главе с авианосцем "Дуайт Эйзенхауэр" прошла через Ормузский пролив в воды Персидского залива, где будет вести "патрулирование для обеспечения свободы навигации по ключевым международным водным маршрутам". В состав группы входят флагманский авианосец, ракетный крейсер, эсминцы и девять авиационных эскадрилий. Согласно сообщению, вместе с американскими кораблями также находится один французский фрегат "Лангедок".
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в мире, персидский залив, сша, йемен, министерство обороны сша
В мире, Персидский залив, США, Йемен, Министерство обороны США
Военные США сбили беспилотник иранского производства из Йемена, пишут СМИ

Politico: Военные США в Красном море сбили БПЛА иранского производства из Йемена

© Фото : U.S. Navy Ракетный эсминец ВМС США
Ракетный эсминец ВМС США - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© Фото : U.S. Navy
Ракетный эсминец ВМС США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Корабль Военно-морских сил США в среду сбил в Красном море беспилотник, предположительно иранского производства, запущенный с территории Йемена, сообщает газета Politico со ссылкой источник.
«
"Согласно предварительным данным, эсминец ВМС "Кэрни" расценил дрон иранского производства KAS-04 в качестве угрозы и сбил его на юге Красного моря", - говорится в публикации.
Согласно данным собеседника издания, инцидент произошел вблизи Баб-эль-Мандебского пролива, куда направлялся американский военный корабль. Беспилотник, как отмечается, летел с территории Йемена.
Во вторник в Пентагоне также сообщили, что иранский дрон пролетел вблизи авианосца "Дуайт Эйзенхауэр" в Персидском заливе. Ранее телеканал Fox News со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщил, что США заметили иранский дрон рядом со своим авианосцем в Персидском заливе.
По данным телеканала, беспилотник, предположительно, пролетел мимо корабля, когда тот находился в международных водах, дрон проигнорировал множественные предупреждения.
В понедельник в Центральном командовании США (CENTCOM) заявили, что американская ударная группа во главе с авианосцем "Дуайт Эйзенхауэр" прошла через Ормузский пролив в воды Персидского залива, где будет вести "патрулирование для обеспечения свободы навигации по ключевым международным водным маршрутам". В состав группы входят флагманский авианосец, ракетный крейсер, эсминцы и девять авиационных эскадрилий. Согласно сообщению, вместе с американскими кораблями также находится один французский фрегат "Лангедок".
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