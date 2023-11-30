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Ведущий Би-би-си пожаловался, что вокруг него слишком много белых коллег - РИА Новости, 30.11.2023
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16:25 30.11.2023 (обновлено: 16:30 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/bbc-1912954137.html
Ведущий Би-би-си пожаловался, что вокруг него слишком много белых коллег
Ведущий Би-би-си пожаловался, что вокруг него слишком много белых коллег - РИА Новости, 30.11.2023
Ведущий Би-би-си пожаловался, что вокруг него слишком много белых коллег
Ведущий Би-би-си Нихаль Артаниэк обвинил телерадиовещательную корпорацию в недостаточном расовом разнообразии среди своих сотрудников, пишет газета Telegraph. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T16:25
2023-11-30T16:30
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Ведущий Би-би-си Нихаль Артаниэк обвинил телерадиовещательную корпорацию в недостаточном расовом разнообразии среди своих сотрудников, пишет газета Telegraph. Как сообщается, Артаниэк выступил на ежегодной конференции по разнообразию и инклюизвности, организованной Национальным советом по подготовке журналистов, где пожаловался на недостаточное расовое разнообразие среди сотрудников Би-би-си. "На меня действительно влияет, что я прихожу и вижу только белых людей", - цитирует издание слова ведущего. Позже одна из продюсеров Би-би-си Шерил Варли заявила, что организация намерена решить проблему недостаточного разнообразия среди сотрудников, отмечает издание. Ранее сообщалось, что журналисты британской телерадиокорпорации Би-би-си обвинили ее в предвзятости и двойных стандартах при освещении эскалации палестино-израильского конфликта, заявив, что больше внимания уделяется жертвам среди израильтян. Сама компания все обвинения отвергает. До этого Би-би-си также столкнулась со шквалом критики из-за отказа называть членов палестинского движения ХАМАС террористами. С осуждением, среди прочих, выступил и министр обороны Великобритании Грант Шаппс, назвавший позицию компании ситуацией "на грани позора". Кроме того штаб-квартиру Би-би-си в Лондоне облили красной краской. После этого на фоне давления компания отказалась от использования термина "боевики" в отношении ХАМАС и стала использовать в своих материалах термин "запрещенная террористическая организация".
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в мире, великобритания, би-би-си
В мире, Великобритания, Би-би-си
Ведущий Би-би-си пожаловался, что вокруг него слишком много белых коллег

Telegraph: ведущий обвинил Би-би-си в недостаточном расовом разнообразии

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкОфис телерадиовещательной корпорации BBC в Лондоне
Офис телерадиовещательной корпорации BBC в Лондоне - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Офис телерадиовещательной корпорации BBC в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Ведущий Би-би-си Нихаль Артаниэк обвинил телерадиовещательную корпорацию в недостаточном расовом разнообразии среди своих сотрудников, пишет газета Telegraph.
Как сообщается, Артаниэк выступил на ежегодной конференции по разнообразию и инклюизвности, организованной Национальным советом по подготовке журналистов, где пожаловался на недостаточное расовое разнообразие среди сотрудников Би-би-си.
"На меня действительно влияет, что я прихожу и вижу только белых людей", - цитирует издание слова ведущего. Позже одна из продюсеров Би-би-си Шерил Варли заявила, что организация намерена решить проблему недостаточного разнообразия среди сотрудников, отмечает издание.
Ранее сообщалось, что журналисты британской телерадиокорпорации Би-би-си обвинили ее в предвзятости и двойных стандартах при освещении эскалации палестино-израильского конфликта, заявив, что больше внимания уделяется жертвам среди израильтян. Сама компания все обвинения отвергает. До этого Би-би-си также столкнулась со шквалом критики из-за отказа называть членов палестинского движения ХАМАС террористами. С осуждением, среди прочих, выступил и министр обороны Великобритании Грант Шаппс, назвавший позицию компании ситуацией "на грани позора". Кроме того штаб-квартиру Би-би-си в Лондоне облили красной краской. После этого на фоне давления компания отказалась от использования термина "боевики" в отношении ХАМАС и стала использовать в своих материалах термин "запрещенная террористическая организация".
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