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Байден похвастался перед рабочими способностью "взорвать весь мир"
Байден похвастался перед рабочими способностью "взорвать весь мир" - РИА Новости, 30.11.2023
Байден похвастался перед рабочими способностью "взорвать весь мир"
Президент США Джо Байден заявил о способности "взорвать весь мир" во время экскурсии по предприятию CS Wind в Колорадо. Видеотрансляцию вела газета New York... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T20:41
2023-11-30T20:41
2023-11-30T21:29
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил о способности "взорвать весь мир" во время экскурсии по предприятию CS Wind в Колорадо. Видеотрансляцию вела газета New York Post. "Мой морской пехотинец носит что-то похожее — у него там код, чтобы взорвать мир", — смеясь, сказал американский лидер во время разговора с рабочими, указав на прибор в руках одного из сопровождающих мужчин.Позже Байден пояснил, что имеет в виду ядерное оружие.Журналисты сочли юмор главы государства неуместным."Если президент Байден пытался пошутить, то у него ничего не вышло", —прокомментировала его заявление New York Post.Это не первый случай, когда Байден, которому в этом году исполнится 81 год, оказывается в неловком положении. Так, недавно глава Белого дома заявил, что жена экс-президента США Барака Обамы Мишель была вице-президентом страны в период, когда на этой должности находился он сам. Кроме того, он не раз называл Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.
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в мире, сша, колорадо, сирия, джо байден, барак обама, камала харрис
В мире, США, Колорадо, Сирия, Джо Байден, Барак Обама, Камала Харрис
Байден похвастался перед рабочими способностью "взорвать весь мир"
Байден заявил перед рабочими, что у него есть код, способный взорвать весь мир