https://ria.ru/20231130/bayden-1912978376.html

СМИ: у демократов нет плана Б на случай неучастия Байдена в выборах

СМИ: у демократов нет плана Б на случай неучастия Байдена в выборах - РИА Новости, 30.11.2023

СМИ: у демократов нет плана Б на случай неучастия Байдена в выборах

У демократов в США нет плана Б на случай, если действующий президент страны Джо Байден по какой-то причине прекратит участие в новых президентских выборах, а... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T17:43

2023-11-30T17:43

2023-11-30T17:43

в мире

сша

джо байден

демократическая партия сша

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. У демократов в США нет плана Б на случай, если действующий президент страны Джо Байден по какой-то причине прекратит участие в новых президентских выборах, а срочная необходимость найти ему замену, вероятно, спровоцирует внутрипартийный хаос, передает агентство Рейтер. "У Демократической партии нет плана Б на случай, если президент Джо Байден решит по какой-либо причине остановить свою кампанию по переизбранию в 2024 году, а срочная необходимость заменить его в качестве ее знаменосца спровоцирует беспорядочную внутрипартийную борьбу", - пишет агентство. Байден объявил о своем выдвижении на второй срок в апреле этого года, и его сторонники считают, что Демократической партии не нужен запасной план, чтобы одержать победу над основным конкурентом, кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом. При этом ряд действующих и бывших официальных лиц заявили агентству, что партия может все-таки столкнуться с потрясениями, если самый пожилой президент США 81-летний Байден будет вынужден выйти из гонки как по причинам, связанным со здоровьем, так и по любым другим причинам. В таком случае среди возможных сценариев демократы, вероятно, будут выбирать другого кандидата на своем собрании в Чикаго в августе или позже по правилам партии. Выдвигающаяся в паре с Байденом вице-президент Камала Харрис, у которой значительные проблемы с рейтингами в стране, впрочем не станет для вышедшего из гонки Байдена автоматической заменой, поскольку помимо нее выдвинуться могут и другие демократы. "Если ему… неожиданно придется не выдвигается, вы знаете, все могут решить выдвигаться", - заявил агентству неназванный высокопоставленный демократ. Байден ранее заявил, что он является наиболее явным кандидатом от демократов, который сможет одолеть Трампа. При этом опрос агентства Рейтер и статистической компании Ipsos 7 ноября показал, что рейтинг его одобрения находится на максимально низком уровне с апреля и составляет 39%. Праймериз Демократической партии запланированы на начало февраля и конец июня. Ожидается, что победу над двумя кандидатами - писательницей Мэриэнн Уильямсон и членом палаты представителей Дином Филипсом - одержит действующий лидер США.

https://ria.ru/20231107/gaza-1907786075.html

https://ria.ru/20231129/ssha-1912638725.html

https://ria.ru/20231121/pokhorony-1910693740.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, джо байден, демократическая партия сша