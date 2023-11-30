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Азаров: крупный центр по беспилотной авиации появится в регионе в 2024 году - РИА Новости, 30.11.2023
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17:42 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/azarov-1912973836.html
Азаров: крупный центр по беспилотной авиации появится в регионе в 2024 году
Азаров: крупный центр по беспилотной авиации появится в регионе в 2024 году - РИА Новости, 30.11.2023
Азаров: крупный центр по беспилотной авиации появится в регионе в 2024 году
В следующем году в Самарской области будет создан крупный региональный научно-производственный центр по созданию беспилотных авиационных систем, сообщил... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T17:42
2023-11-30T17:42
самарская область
дмитрий азаров
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. В следующем году в Самарской области будет создан крупный региональный научно-производственный центр по созданию беспилотных авиационных систем, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров. Заявление прозвучало в четверг на открытии Дня Самарской области на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. "Это большой и важный для нашей страны проект. Мы реализуем его, используя компетенции вузов региона в сфере конструирования беспилотных летательных аппаратов и искусственного интеллекта, а также наработок ведущих предприятий Самарской области в сфере автомобилестроения и двигателестроения", - рассказал Азаров. Как сообщил губернатор, производство БПЛА в регионе будет запущено уже в этом году. "Центр испытания и компетенций в сфере развития беспилотных авиационных систем станет ключевым инфраструктурным элементом отраслевой экосистемы, запускающей новые производства", - отметил Азаров. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
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самарская область, дмитрий азаров, выставка-форум "россия"
Самарская область, Дмитрий Азаров, Выставка-форум "Россия"

Азаров: крупный центр по беспилотной авиации появится в регионе в 2024 году

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Самарской области Дмитрий Азаров на Международной выставке-форуме "Россия"
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на Международной выставке-форуме Россия
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на Международной выставке-форуме "Россия"
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. В следующем году в Самарской области будет создан крупный региональный научно-производственный центр по созданию беспилотных авиационных систем, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров.
Заявление прозвучало в четверг на открытии Дня Самарской области на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.
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"Это большой и важный для нашей страны проект. Мы реализуем его, используя компетенции вузов региона в сфере конструирования беспилотных летательных аппаратов и искусственного интеллекта, а также наработок ведущих предприятий Самарской области в сфере автомобилестроения и двигателестроения", - рассказал Азаров.
Как сообщил губернатор, производство БПЛА в регионе будет запущено уже в этом году.
«
"Центр испытания и компетенций в сфере развития беспилотных авиационных систем станет ключевым инфраструктурным элементом отраслевой экосистемы, запускающей новые производства", - отметил Азаров.
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
 
Самарская областьДмитрий АзаровВыставка-форум "Россия"
 
 
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