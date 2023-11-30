https://ria.ru/20231130/azarov-1912973836.html

Азаров: крупный центр по беспилотной авиации появится в регионе в 2024 году

Азаров: крупный центр по беспилотной авиации появится в регионе в 2024 году - РИА Новости, 30.11.2023

Азаров: крупный центр по беспилотной авиации появится в регионе в 2024 году

В следующем году в Самарской области будет создан крупный региональный научно-производственный центр по созданию беспилотных авиационных систем, сообщил... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T17:42

2023-11-30T17:42

2023-11-30T17:42

самарская область

дмитрий азаров

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. В следующем году в Самарской области будет создан крупный региональный научно-производственный центр по созданию беспилотных авиационных систем, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров. Заявление прозвучало в четверг на открытии Дня Самарской области на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. "Это большой и важный для нашей страны проект. Мы реализуем его, используя компетенции вузов региона в сфере конструирования беспилотных летательных аппаратов и искусственного интеллекта, а также наработок ведущих предприятий Самарской области в сфере автомобилестроения и двигателестроения", - рассказал Азаров. Как сообщил губернатор, производство БПЛА в регионе будет запущено уже в этом году. "Центр испытания и компетенций в сфере развития беспилотных авиационных систем станет ключевым инфраструктурным элементом отраслевой экосистемы, запускающей новые производства", - отметил Азаров. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.

https://ria.ru/20231130/azarov-1912968413.html

самарская область

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Артем Смирнов

самарская область, дмитрий азаров, выставка-форум "россия"