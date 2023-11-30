https://ria.ru/20231130/avariya-1913025332.html

На Ставрополье грузовик столкнулся с легковушкой, есть погибшие

На Ставрополье грузовик столкнулся с легковушкой, есть погибшие - РИА Новости, 30.11.2023

На Ставрополье грузовик столкнулся с легковушкой, есть погибшие

Два человека погибли в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля в Георгиевском округе Ставропольского края, сообщает Госавтоинспекция по... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T21:08

2023-11-30T21:08

2023-11-30T21:08

происшествия

авто

ставропольский край

нефтекумск

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ПЯТИГОРСК, 30 ноя – РИА Новости. Два человека погибли в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля в Георгиевском округе Ставропольского края, сообщает Госавтоинспекция по региону. По данным ведомства, ДТП произошло около 18.00 мск на 317 километре автодороги Кочубей — Нефтекумск — Зеленокумск — Минеральные Воды. "Водитель грузового КАМАЗа, выезжая с прилегающей территории, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем Лада Ларгус, который двигался со встречного направления прямо. От полученных травм на месте происшествия скончались водитель и пассажирка легкового автомобиля", – информирует ведомство в Telegram-канале. Отмечается, что за рулём КАМАЗа находился 21-летний житель Нефтекумского округа, который "получил водительское удостоверение для управления грузовым транспортом год назад, за это время он 17 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД".

https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html

ставропольский край

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происшествия, авто, ставропольский край, нефтекумск