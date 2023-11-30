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На Донецком направлении отразили две атаки украинских военных
На Донецком направлении отразили две атаки украинских военных - РИА Новости, 30.11.2023
На Донецком направлении отразили две атаки украинских военных
Группировка ВС РФ "Юг" за прошедшие сутки на донецком направлении отразила две атаки противника у Марьинки в ДНР, уничтожила до 270 военнослужащих и шесть... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T14:16
2023-11-30T14:16
2023-11-30T14:25
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Юг" за прошедшие сутки на донецком направлении отразила две атаки противника у Марьинки в ДНР, уничтожила до 270 военнослужащих и шесть единиц техники ВСУ, сообщили в четверг в Минобороны России."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Марьинка Донецкой Народной Республики", - сообщили в Минобороны.Кроме того, в районе Андреевки в ДНР поражены скопления живой силы и техники 93-й механизированной бригады ВСУ."Противник потерял до 270 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа. Также в районе населенного пункта Желанное Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37", - уточнили в ведомстве.
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киев, россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
На Донецком направлении отразили две атаки украинских военных
Минобороны: ВС России отбили две атаки ВСУ у Марьинки