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На Донецком направлении отразили две атаки украинских военных - РИА Новости, 30.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:16 30.11.2023 (обновлено: 14:25 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/ataki-1912909157.html
На Донецком направлении отразили две атаки украинских военных
На Донецком направлении отразили две атаки украинских военных - РИА Новости, 30.11.2023
На Донецком направлении отразили две атаки украинских военных
Группировка ВС РФ "Юг" за прошедшие сутки на донецком направлении отразила две атаки противника у Марьинки в ДНР, уничтожила до 270 военнослужащих и шесть... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T14:16
2023-11-30T14:25
специальная военная операция на украине
киев
россия
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Юг" за прошедшие сутки на донецком направлении отразила две атаки противника у Марьинки в ДНР, уничтожила до 270 военнослужащих и шесть единиц техники ВСУ, сообщили в четверг в Минобороны России."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Марьинка Донецкой Народной Республики", - сообщили в Минобороны.Кроме того, в районе Андреевки в ДНР поражены скопления живой силы и техники 93-й механизированной бригады ВСУ."Противник потерял до 270 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа. Также в районе населенного пункта Желанное Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37", - уточнили в ведомстве.
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киев, россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
На Донецком направлении отразили две атаки украинских военных

Минобороны: ВС России отбили две атаки ВСУ у Марьинки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика" ВС России
Работа самоходной артиллерийской установки 2С1 Гвоздика ВС России - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика" ВС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Юг" за прошедшие сутки на донецком направлении отразила две атаки противника у Марьинки в ДНР, уничтожила до 270 военнослужащих и шесть единиц техники ВСУ, сообщили в четверг в Минобороны России.
"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Марьинка Донецкой Народной Республики", - сообщили в Минобороны.
Кроме того, в районе Андреевки в ДНР поражены скопления живой силы и техники 93-й механизированной бригады ВСУ.
"Противник потерял до 270 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа. Также в районе населенного пункта Желанное Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37", - уточнили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная Республика
 
 
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