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Украинский суд продлил арест экс-главе "Мотор Сич"

Украинский суд продлил арест экс-главе "Мотор Сич" - РИА Новости, 30.11.2023

Украинский суд продлил арест экс-главе "Мотор Сич"

Киевский суд продлил в четверг арест экс-руководителю компании "Мотор Сич" Вячеславу Богуслаеву и директору департамента внешнеэкономической деятельности... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T20:26

2023-11-30T20:26

2023-11-30T20:26

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Киевский суд продлил в четверг арест экс-руководителю компании "Мотор Сич" Вячеславу Богуслаеву и директору департамента внешнеэкономической деятельности предприятия Олегу Дзюбе, оставив их под стражей до 5 января 2024 года без права на залог, сообщает украинский телеканал "Общественное". "Соломенский районный суд Киева 30 ноября продлил меры пресечения экс-президенту компании "Мотор Сич" Вячеславу Богуслаеву и начальнику департамента по внешней экономической деятельности Олегу Дзюбе. Они будут находиться под стражей без права на залог до 5 января 2024 года", - сообщил корреспондент телеканала из зала суда. Уточняется, что также суд назначил дело к рассмотрению по существу на 25 декабря. Про данным телеканала, следователи СБУ ранее направили в суд обвинительный акт на Богуслаева по четырем статьям уголовного кодекса Украины. В частности, ему вменяют "коллаборационную деятельность", "пособничество РФ", "препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований", а также "участие в террористической группе или террористической организации". Дзюба обвиняется по трем статьям: "коллаборационная деятельность", "пособничество РФ", "участие в террористической группе или организации". Им грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Как сообщала в октябре прошлого года СБУ, Богуслаев и Дзюба были задержаны по подозрению в сотрудничестве с Россией. В СБУ утверждают, что задержанные наладили транснациональные каналы поставки оптовых партий украинских авиадвигателей в другую страну - якобы они "действовали в сговоре" с представителями "Ростеха". В российской госкорпорации заявили, что "Ростех" провел импортозамещение и не сотрудничает с "Мотор Сич" с 2014 года.

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киев, мотор сич, вячеслав богуслаев, украина, в мире