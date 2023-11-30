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В Москве задержали двух руководителей PR-агентств

В Москве задержали двух руководителей PR-агентств - РИА Новости, 30.11.2023

В Москве задержали двух руководителей PR-агентств

Двоихх руководителей московских PR-агентств, публиковавших фейки в популярных Telegram-каналах, задержали за вымогательство, сообщила журналистам представитель... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T14:59

2023-11-30T14:59

2023-11-30T17:41

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Двоихх руководителей московских PR-агентств, публиковавших фейки в популярных Telegram-каналах, задержали за вымогательство, сообщила журналистам представитель МВД РФ Ирина Волк.По ее словам, злоумышленники в "принадлежащих им популярных Telegram-каналах публиковали" фейки о политиках, бизнесменах и представителях силовых ведомств. За удаление этой информации и отказ от ее дальнейшего тиражирования они требовали передать крупную сумму денег."Двое руководителей PR-агентств решением Тверского районного суда Москвы заключены под стражу. В жилищах подозреваемых и используемых ими офисах полицейские провели обыски. Изъяты носители информации со сведениями о размещенных негативных публикациях и отчетами о полученной прибыли, а также другие предметы, имеющие доказательственное значение", - рассказала Волк.Представитель МВД России также добавила, что в вымогательстве были задействованы около 20 человек. Роль каждого из них устанавливается.Следователем объединены в одно производство уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство). Расследование продолжается.

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Задержание за вымогательство двух руководителей PR-агентств в Москве Двоих руководителей московских PR-агентств, публиковавших фейки в популярных Telegram-каналах, задержали за вымогательство, сообщила журналистам представитель МВД РФ Ирина Волк. 2023-11-30T14:59 true PT1M32S

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происшествия, россия, москва, ирина волк