https://ria.ru/20231130/ardi-1912885533.html

Пермский робот Арди на выставке "Россия" спел для Чернышенко

Пермский робот Арди на выставке "Россия" спел для Чернышенко - РИА Новости, 30.11.2023

Пермский робот Арди на выставке "Россия" спел для Чернышенко

Пермский человекоподобный робот Арди на выставке "Россия" поприветствовал вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко и исполнил песни, сообщается на сайте губернатора... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T13:02

2023-11-30T13:02

2023-11-30T13:13

выставка-форум "россия"

дмитрий чернышенко

россия

пермский край

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ПЕРМЬ, 30 ноя - РИА Новости. Пермский человекоподобный робот Арди на выставке "Россия" поприветствовал вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко и исполнил песни, сообщается на сайте губернатора и правительства региона. 29 ноября заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров приняли участие в мероприятиях выставки-форума "Россия" на ВДНХ. В ходе осмотра экспозиции они посетили стенд Пермского края, отмечают в пресс-службе губернатора региона. По данным ведомства, гостям представили человекоподобного робота Арди, он лично поприветствовал каждого. "У него 600 микровыражений лица, он умеет эмоционально читать стихи, а буквально вчера он запел", – цитирует пресс-службе губернатора Пермского края зампреда регионального правительства Алексея Черникова, презентовавшего технические достижения региона. Помимо робота Арди на стенде Пермского края организованы комнаты-кинотеатры со спецэффектами, где, по словам Черникова, можно узнать о промышленных достижениях региона, богатой природе и радушии пермяков. "Собрать главные достижения России на одной площадке – это уникальная инициатива президента Владимира Путина. Посетив самую масштабную экспозицию за современную историю страны, каждый человек может узнать об ее успехах и планах на будущее", – сказал Чернышенко, его слова приводятся на сайте правительства РФ. В свою очередь, Комаров отметил, что на выставке можно увидеть развитие регионов страны. "Мы видим, что регионы развиваются, несмотря на непростые задачи, которые перед ними стоят, связанные с санкционным давлением, с уходом многих производителей. Мы видим, что эти проблемы в основном решены", – цитирует полпреда Комарова пресс-служба правительства РФ. Ранее губернатор региона Дмитрий Махонин, открывая День Пермского края на ВДНХ, подчеркнул, что участие в выставке "Россия" – это отличная возможность показать достижения страны в одном месте. Сделать это могут и представители субъектов, и ведомств, и госкорпораций, и все жители. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.

https://ria.ru/20231129/podderzhka-1912775418.html

https://ria.ru/20231031/platok-1906398309.html

https://ria.ru/20231129/putin-1912727940.html

россия

пермский край

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дмитрий чернышенко, россия, пермский край