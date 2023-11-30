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Пермский робот Арди на выставке "Россия" спел для Чернышенко - РИА Новости, 30.11.2023
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
13:02 30.11.2023 (обновлено: 13:13 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/ardi-1912885533.html
Пермский робот Арди на выставке "Россия" спел для Чернышенко
Пермский робот Арди на выставке "Россия" спел для Чернышенко - РИА Новости, 30.11.2023
Пермский робот Арди на выставке "Россия" спел для Чернышенко
Пермский человекоподобный робот Арди на выставке "Россия" поприветствовал вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко и исполнил песни, сообщается на сайте губернатора... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T13:02
2023-11-30T13:13
выставка-форум "россия"
дмитрий чернышенко
россия
пермский край
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ПЕРМЬ, 30 ноя - РИА Новости. Пермский человекоподобный робот Арди на выставке "Россия" поприветствовал вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко и исполнил песни, сообщается на сайте губернатора и правительства региона. 29 ноября заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров приняли участие в мероприятиях выставки-форума "Россия" на ВДНХ. В ходе осмотра экспозиции они посетили стенд Пермского края, отмечают в пресс-службе губернатора региона. По данным ведомства, гостям представили человекоподобного робота Арди, он лично поприветствовал каждого. "У него 600 микровыражений лица, он умеет эмоционально читать стихи, а буквально вчера он запел", – цитирует пресс-службе губернатора Пермского края зампреда регионального правительства Алексея Черникова, презентовавшего технические достижения региона. Помимо робота Арди на стенде Пермского края организованы комнаты-кинотеатры со спецэффектами, где, по словам Черникова, можно узнать о промышленных достижениях региона, богатой природе и радушии пермяков. "Собрать главные достижения России на одной площадке – это уникальная инициатива президента Владимира Путина. Посетив самую масштабную экспозицию за современную историю страны, каждый человек может узнать об ее успехах и планах на будущее", – сказал Чернышенко, его слова приводятся на сайте правительства РФ. В свою очередь, Комаров отметил, что на выставке можно увидеть развитие регионов страны. "Мы видим, что регионы развиваются, несмотря на непростые задачи, которые перед ними стоят, связанные с санкционным давлением, с уходом многих производителей. Мы видим, что эти проблемы в основном решены", – цитирует полпреда Комарова пресс-служба правительства РФ. Ранее губернатор региона Дмитрий Махонин, открывая День Пермского края на ВДНХ, подчеркнул, что участие в выставке "Россия" – это отличная возможность показать достижения страны в одном месте. Сделать это могут и представители субъектов, и ведомств, и госкорпораций, и все жители. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
https://ria.ru/20231129/podderzhka-1912775418.html
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дмитрий чернышенко, россия, пермский край
Выставка-форум "Россия", Дмитрий Чернышенко, Россия, Пермский край
Пермский робот Арди на выставке "Россия" спел для Чернышенко

Пермский робот Арди на выставке "Россия" спел для вице-премьера Чернышенко

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров во время участия в мероприятиях выставки-форума "Россия" на ВДНХ
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров во время участия в мероприятиях выставки-форума Россия на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров во время участия в мероприятиях выставки-форума "Россия" на ВДНХ
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 30 ноя - РИА Новости. Пермский человекоподобный робот Арди на выставке "Россия" поприветствовал вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко и исполнил песни, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.
29 ноября заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров приняли участие в мероприятиях выставки-форума "Россия" на ВДНХ. В ходе осмотра экспозиции они посетили стенд Пермского края, отмечают в пресс-службе губернатора региона.
Подсветка павильона с экспозицией Достижения России на международной выставке-форуме Россия - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
На выставке "Россия" наградили регионы-лидеры по поддержке предпринимателей
29 ноября, 22:46
По данным ведомства, гостям представили человекоподобного робота Арди, он лично поприветствовал каждого.
"У него 600 микровыражений лица, он умеет эмоционально читать стихи, а буквально вчера он запел", – цитирует пресс-службе губернатора Пермского края зампреда регионального правительства Алексея Черникова, презентовавшего технические достижения региона.
Помимо робота Арди на стенде Пермского края организованы комнаты-кинотеатры со спецэффектами, где, по словам Черникова, можно узнать о промышленных достижениях региона, богатой природе и радушии пермяков.
Женщина протягивает оренбургский пуховой платок сквозь золотое кольцо, демонстрируя его тонкость - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
Платок станет основным элементом экспозиции Оренбуржья на выставке "Россия"
31 октября, 12:54
"Собрать главные достижения России на одной площадке – это уникальная инициатива президента Владимира Путина. Посетив самую масштабную экспозицию за современную историю страны, каждый человек может узнать об ее успехах и планах на будущее", – сказал Чернышенко, его слова приводятся на сайте правительства РФ.
В свою очередь, Комаров отметил, что на выставке можно увидеть развитие регионов страны.
Президент РФ Владимир Путин осматривает выставку на площадке проведения Конгресса молодых ученых в Парке науки и искусства Сириус. 29 ноября 2023
Путин посетил выставку научной продукции в Сириусе
29 ноября, 18:32
"Мы видим, что регионы развиваются, несмотря на непростые задачи, которые перед ними стоят, связанные с санкционным давлением, с уходом многих производителей. Мы видим, что эти проблемы в основном решены", – цитирует полпреда Комарова пресс-служба правительства РФ.
Ранее губернатор региона Дмитрий Махонин, открывая День Пермского края на ВДНХ, подчеркнул, что участие в выставке "Россия" – это отличная возможность показать достижения страны в одном месте. Сделать это могут и представители субъектов, и ведомств, и госкорпораций, и все жители.
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
Фестивали и свадебные церемонии: как проходит выставка-форум "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставка "Россия" на ВДНХ продолжает притягивать посетителей.

Международная выставка-форум Россия. Концертная программа Многонациональный Ямал

Выставка "Россия" на ВДНХ продолжает притягивать посетителей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 16
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал посетителям об итогах развития региона за последние годы и представил ключевые проекты.

Международная выставка-форум Россия. Стенд Нижегородской области, павильон № 75. В центре: Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал посетителям об итогах развития региона за последние годы и представил ключевые проекты.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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2 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Прошла церемония бракосочетания с элементами традиционного свадебного обряда Нижегородской губернии.

Международная выставка-форум Россия. Свадебная церемония по традициям Нижегородской области, павильон № 75

Прошла церемония бракосочетания с элементами традиционного свадебного обряда Нижегородской губернии.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

К выставке проявили интерес и зарубежные гости.

Международная выставка-форум Россия. Визит иранской делегации, павильон №46 Энергия жизни

К выставке проявили интерес и зарубежные гости.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Среди них — иранская делегация, которая посетила павильон "Атом".

Международная выставка-форум Россия. Визит иранской делегации, павильон №19 Атом

Среди них — иранская делегация, которая посетила павильон "Атом".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В рамках форума Юрий Башмет провел встречу в формате живой беседы с аудиторией и ответил на вопросы о личном и профессиональном становлении, а также поделился взглядом на искусство.

Шоу-лекция наставника и эксперта Юрия Башмета в рамках образовательной программы Международной выставки-форума Россия в лектории общества Знание

В рамках форума Юрий Башмет провел встречу в формате живой беседы с аудиторией и ответил на вопросы о личном и профессиональном становлении, а также поделился взглядом на искусство.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 16
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На главной уличной сцене выступила музыкальная группа Cream Soda.

Выставка Россия. Пятница на ВДНХ. Выступление музыкальной группы CREAM SODA

На главной уличной сцене выступила музыкальная группа Cream Soda.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 16
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Многие посетители выставки "Россия" не остаются равнодушными.

Выставка Россия. Пятница на ВДНХ. Зрители на концерте музыкальной группы CREAM SODA

Многие посетители выставки "Россия" не остаются равнодушными.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 16
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Опрос ИНСОМАР показал, что 79 процентов гостей планируют прийти еще раз.

Международная выставка-форум Россия. Стенд Пермского края, Павильон № 75

Опрос ИНСОМАР показал, что 79 процентов гостей планируют прийти еще раз.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Отмечается, что посещение форума вызывает у людей такие эмоции, как гордость, интерес, восторг и радость.

Международная выставка-форум Россия. Закрытие смены-фестиваля молодежного проекта Послезавтра, павильон №75

Отмечается, что посещение форума вызывает у людей такие эмоции, как гордость, интерес, восторг и радость.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 16
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Количество желающих посетить павильоны, особенно в выходные, не уменьшается.

Выставка Россия. Дни Дедов Морозов народов России: Ямал Ири.

Количество желающих посетить павильоны, особенно в выходные, не уменьшается.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Поэтому стоит учитывать, что на вход придется стоять на улице в очередях от 15 минут и дольше.

Международная выставка-форум Россия. Стенд Нижегородской области, павильон № 75

Поэтому стоит учитывать, что на вход придется стоять на улице в очередях от 15 минут и дольше.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Также необходимо закладывать время на обратную дорогу.

Международная выставка-форум Россия. Свадебная церемония по традициям Ханты-Мансийского автономного округа, павильон №75

Также необходимо закладывать время на обратную дорогу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Большие очереди выстраиваются и на входе в метро на станции ВДНХ.

Международная выставка-форум Россия. Закрытие смены-фестиваля молодежного проекта Послезавтра, павильон №75

Большие очереди выстраиваются и на входе в метро на станции ВДНХ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

А начинаются они буквально на выходе с территории выставочного комплекса.

Международная выставка-форум Россия. Торжественное открытие экспозиции Министерства транспорта РФ Россия в движении, Павильон № 15 Россия в движении (Минтранс)

А начинаются они буквально на выходе с территории выставочного комплекса.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставка будет работать до 12 апреля.

Международная выставка-форум Россия

Выставка будет работать до 12 апреля.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 16

Выставка "Россия" на ВДНХ продолжает притягивать посетителей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 16

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал посетителям об итогах развития региона за последние годы и представил ключевые проекты.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
2 из 16

Прошла церемония бракосочетания с элементами традиционного свадебного обряда Нижегородской губернии.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 16

К выставке проявили интерес и зарубежные гости.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 16

Среди них — иранская делегация, которая посетила павильон "Атом".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 16

В рамках форума Юрий Башмет провел встречу в формате живой беседы с аудиторией и ответил на вопросы о личном и профессиональном становлении, а также поделился взглядом на искусство.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 16

На главной уличной сцене выступила музыкальная группа Cream Soda.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 16

Многие посетители выставки "Россия" не остаются равнодушными.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 16

Опрос ИНСОМАР показал, что 79 процентов гостей планируют прийти еще раз.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 16

Отмечается, что посещение форума вызывает у людей такие эмоции, как гордость, интерес, восторг и радость.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 16

Количество желающих посетить павильоны, особенно в выходные, не уменьшается.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 16

Поэтому стоит учитывать, что на вход придется стоять на улице в очередях от 15 минут и дольше.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 16

Также необходимо закладывать время на обратную дорогу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 16

Большие очереди выстраиваются и на входе в метро на станции ВДНХ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 16

А начинаются они буквально на выходе с территории выставочного комплекса.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 16

Выставка будет работать до 12 апреля.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 16
 
Выставка-форум "Россия"Дмитрий ЧернышенкоРоссияПермский край
 
 
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