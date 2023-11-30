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Посол России рассказал об энергетическом альянсе с Китаем - РИА Новости, 30.11.2023
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06:47 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/alyans-1912797366.html
Посол России рассказал об энергетическом альянсе с Китаем
Посол России рассказал об энергетическом альянсе с Китаем - РИА Новости, 30.11.2023
Посол России рассказал об энергетическом альянсе с Китаем
Россия и Китай продолжают реализацию крупных проектов в энергетической сфере и с полным основанием говорят о формировании российско-китайского энергетического... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T06:47
2023-11-30T06:47
россия
китай
пекин
игорь моргулов
российско-китайский комитет дружбы, мира и развития
в мире
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ПЕКИН, 30 ноя – РИА Новости. Россия и Китай продолжают реализацию крупных проектов в энергетической сфере и с полным основанием говорят о формировании российско-китайского энергетического альянса, заявил в четверг посол РФ в КНР Игорь Моргулов. "Продолжается реализация крупных проектов в энергетической сфере, мы с полным основанием говорим о формировании российско-китайского энергетического альянса, прилагаются целенаправленные усилия для наращивания высокотехнологического, инновационного и инвестиционного сотрудничества", - заявил Моргулов на 14-м пленарном заседании Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития в Пекине. Он добавил, что "все более значимую роль играет межрегиональное измерение двусторонних связей, последовательно продвигаются гуманитарные обмены".
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россия, китай, пекин, игорь моргулов, российско-китайский комитет дружбы, мира и развития, в мире
Россия, Китай, Пекин, Игорь Моргулов, Российско-Китайский Комитет дружбы, мира и развития, В мире
Посол России рассказал об энергетическом альянсе с Китаем

Посол: Россия и КНР реализуют крупные проекты и формируют энергетический альянс

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Российской Федерации и КНР
Государственные флаги Российской Федерации и КНР - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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ПЕКИН, 30 ноя – РИА Новости. Россия и Китай продолжают реализацию крупных проектов в энергетической сфере и с полным основанием говорят о формировании российско-китайского энергетического альянса, заявил в четверг посол РФ в КНР Игорь Моргулов.
"Продолжается реализация крупных проектов в энергетической сфере, мы с полным основанием говорим о формировании российско-китайского энергетического альянса, прилагаются целенаправленные усилия для наращивания высокотехнологического, инновационного и инвестиционного сотрудничества", - заявил Моргулов на 14-м пленарном заседании Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития в Пекине.
Игорь Моргулов - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
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Вчера, 06:45
Он добавил, что "все более значимую роль играет межрегиональное измерение двусторонних связей, последовательно продвигаются гуманитарные обмены".
 
РоссияКитайПекинИгорь МоргуловРоссийско-Китайский Комитет дружбы, мира и развитияВ мире
 
 
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