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Генконсульство России начало поиски родственников погибших в Алма-Ате
Генконсульство России начало поиски родственников погибших в Алма-Ате - РИА Новости, 30.11.2023
Генконсульство России начало поиски родственников погибших в Алма-Ате
Дипломаты Генерального консульства России в Алма-Ате ведут поиски родственников погибших в результате пожара россиян, сообщила пресс-служба посольства РФ в... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T10:32
2023-11-30T10:32
2023-11-30T11:17
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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АСТАНА, 30 ноя - РИА Новости. Дипломаты Генерального консульства России в Алма-Ате ведут поиски родственников погибших в результате пожара россиян, сообщила пресс-служба посольства РФ в Казахстане."Дипломаты Генконсульства находятся в постоянном контакте с представителями МЧС Республик Казахстан и полицией города Алматы. Ведем работу по поиску родственников погибших россиян, выясняем обстоятельства произошедшей трагедии", - говорится в сообщении.Утром в четверг в Алма-Ате произошел пожар в жилом доме, в котором подвал и первый этаж были переоборудованы в хостел. По предварительным данным, от отравления угарным газом погибли 13 человек, в том числе два гражданина России.
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в мире, россия, алма-ата, казахстан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В мире, Россия, Алма-Ата, Казахстан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Генконсульство России начало поиски родственников погибших в Алма-Ате
Генконсульство РФ в Алма-Ате начало поиски родственников погибших при пожаре