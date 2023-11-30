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Генконсульство России начало поиски родственников погибших в Алма-Ате - РИА Новости, 30.11.2023
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10:32 30.11.2023 (обновлено: 11:17 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/almaata-1912827387.html
Генконсульство России начало поиски родственников погибших в Алма-Ате
Генконсульство России начало поиски родственников погибших в Алма-Ате - РИА Новости, 30.11.2023
Генконсульство России начало поиски родственников погибших в Алма-Ате
Дипломаты Генерального консульства России в Алма-Ате ведут поиски родственников погибших в результате пожара россиян, сообщила пресс-служба посольства РФ в... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T10:32
2023-11-30T11:17
в мире
россия
алма-ата
казахстан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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АСТАНА, 30 ноя - РИА Новости. Дипломаты Генерального консульства России в Алма-Ате ведут поиски родственников погибших в результате пожара россиян, сообщила пресс-служба посольства РФ в Казахстане."Дипломаты Генконсульства находятся в постоянном контакте с представителями МЧС Республик Казахстан и полицией города Алматы. Ведем работу по поиску родственников погибших россиян, выясняем обстоятельства произошедшей трагедии", - говорится в сообщении.Утром в четверг в Алма-Ате произошел пожар в жилом доме, в котором подвал и первый этаж были переоборудованы в хостел. По предварительным данным, от отравления угарным газом погибли 13 человек, в том числе два гражданина России.
https://ria.ru/20231130/khostel-1912822409.html
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в мире, россия, алма-ата, казахстан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В мире, Россия, Алма-Ата, Казахстан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Генконсульство России начало поиски родственников погибших в Алма-Ате

Генконсульство РФ в Алма-Ате начало поиски родственников погибших при пожаре

© Sputnik / Ертай Сарбасов | Перейти в медиабанкСотрудник полиции регулирует движение у хостела в Алма-Ате, где произошел пожар
Сотрудник полиции регулирует движение у хостела в Алма-Ате, где произошел пожар - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© Sputnik / Ертай Сарбасов
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Сотрудник полиции регулирует движение у хостела в Алма-Ате, где произошел пожар
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АСТАНА, 30 ноя - РИА Новости. Дипломаты Генерального консульства России в Алма-Ате ведут поиски родственников погибших в результате пожара россиян, сообщила пресс-служба посольства РФ в Казахстане.
«
"Дипломаты Генконсульства находятся в постоянном контакте с представителями МЧС Республик Казахстан и полицией города Алматы. Ведем работу по поиску родственников погибших россиян, выясняем обстоятельства произошедшей трагедии", - говорится в сообщении.
Утром в четверг в Алма-Ате произошел пожар в жилом доме, в котором подвал и первый этаж были переоборудованы в хостел. По предварительным данным, от отравления угарным газом погибли 13 человек, в том числе два гражданина России.
Сотрудник полиции и военнослужащий на одной из улиц в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
Мэрия Алма-Аты сообщила, что хостел, где произошел пожар, работал незаконно
Вчера, 10:17
 
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