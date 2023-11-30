https://ria.ru/20231130/aktrisa-1912787848.html

Умерла актриса из "Секса в большом городе" Фрэнсис Стернхаген

Умерла актриса из "Секса в большом городе" Фрэнсис Стернхаген - РИА Новости, 30.11.2023

Умерла актриса из "Секса в большом городе" Фрэнсис Стернхаген

Американская актриса Френсис Стернхаген, наиболее известная ролями в сериалах "Секс в большом городе" и "Веселая компания", скончалась в возрасте 93 лет в... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T02:17

2023-11-30T02:17

2023-11-30T10:00

культура

нью-йорк (город)

культура

в мире

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912811169_0:684:2048:1836_1920x0_80_0_0_e27805cf1ce705d8627a3d9f98cac352.jpg

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Американская актриса Френсис Стернхаген, наиболее известная ролями в сериалах "Секс в большом городе" и "Веселая компания", скончалась в возрасте 93 лет в Нью-Йорке, сообщает издание People со ссылкой на заявление ее семьи. "С огромной скорбью мы сообщаем новость о том, что наша дорогая мать, актриса Фрэнсис Стернхаген, мирно умерла от естественных причин в Нью-Рошеле в штате Нью-Йорк 27 ноября 2023 года в возрасте 93 лет", - говорится в заявлении ее родственников, оказавшемся в распоряжении издания. За свою карьеру Стернхаген была трижды номинирована на премию "Эмми", в том числе за роль матери Трея в сериале "Секс в большом городе", а также получила две премии "Тони", которая выдается за достижения в области театрального искусства.

нью-йорк (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нью-йорк (город), культура, в мире, сша