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Умерла актриса из "Секса в большом городе" Фрэнсис Стернхаген
Умерла актриса из "Секса в большом городе" Фрэнсис Стернхаген - РИА Новости, 30.11.2023
Умерла актриса из "Секса в большом городе" Фрэнсис Стернхаген
Американская актриса Френсис Стернхаген, наиболее известная ролями в сериалах "Секс в большом городе" и "Веселая компания", скончалась в возрасте 93 лет в... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T02:17
2023-11-30T02:17
2023-11-30T10:00
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Американская актриса Френсис Стернхаген, наиболее известная ролями в сериалах "Секс в большом городе" и "Веселая компания", скончалась в возрасте 93 лет в Нью-Йорке, сообщает издание People со ссылкой на заявление ее семьи. "С огромной скорбью мы сообщаем новость о том, что наша дорогая мать, актриса Фрэнсис Стернхаген, мирно умерла от естественных причин в Нью-Рошеле в штате Нью-Йорк 27 ноября 2023 года в возрасте 93 лет", - говорится в заявлении ее родственников, оказавшемся в распоряжении издания. За свою карьеру Стернхаген была трижды номинирована на премию "Эмми", в том числе за роль матери Трея в сериале "Секс в большом городе", а также получила две премии "Тони", которая выдается за достижения в области театрального искусства.
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нью-йорк (город), культура, в мире, сша
Культура, Нью-Йорк (город), Культура, В мире, США
Умерла актриса из "Секса в большом городе" Фрэнсис Стернхаген
People: Фрэнсис Стернхаген из "Секса в большом городе" умерла в возрасте 93 лет
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости.
Американская актриса Френсис Стернхаген, наиболее известная ролями в сериалах "Секс в большом городе" и "Веселая компания", скончалась в возрасте 93 лет в Нью-Йорке, сообщает издание People
со ссылкой на заявление ее семьи.
"С огромной скорбью мы сообщаем новость о том, что наша дорогая мать, актриса Фрэнсис Стернхаген, мирно умерла от естественных причин в Нью-Рошеле в штате Нью-Йорк 27 ноября 2023 года в возрасте 93 лет", - говорится в заявлении ее родственников, оказавшемся в распоряжении издания.
За свою карьеру Стернхаген была трижды номинирована на премию "Эмми", в том числе за роль матери Трея в сериале "Секс в большом городе", а также получила две премии "Тони", которая выдается за достижения в области театрального искусства.