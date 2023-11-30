https://ria.ru/20231130/aktivy-1912970322.html

СМИ: ЕК представит план использования налога на доходы с российских активов

СМИ: ЕК представит план использования налога на доходы с российских активов - РИА Новости, 30.11.2023

СМИ: ЕК представит план использования налога на доходы с российских активов

Еврокомиссия планирует 12 декабря обнародовать план использования налога на прибыль с замороженных активов РФ для помощи Украине, передает агентство Bloomberg... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T17:24

2023-11-30T17:24

2023-11-30T17:48

экономика

россия

украина

еврокомиссия

санкции

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Еврокомиссия планирует 12 декабря обнародовать план использования налога на прибыль с замороженных активов РФ для помощи Украине, передает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник."Европейская комиссия предварительно планирует 12 декабря обнародовать свои законодательные предложения о введении налога на непредвиденную прибыль, полученную от замороженных активов", - говорится в сообщении.Согласно агентству, ЕС, несмотря на опасения ряда стран-членов, продвигает предложение обложить налогом на прибыль более чем 200 миллиардов евро (218 миллиардов долларов) замороженных российских активов, чтобы помочь Украине.По данным источника, в предложении разъясняется, что несколько вопросов, поднятых государствами-членами, все еще нуждаются в решении, а планируемый ЕС налог не будет пересекаться с национальными налогами и сборами.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины, однако предложение от ЕК до сих пор так и не поступило. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в Евросоюзе и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации "замороженных" российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать еще несколько лет назад и продолжает усиливать.

https://ria.ru/20231129/aktivy-1912620079.html

https://ria.ru/20231110/rossiyskie_aktivy-1908511959.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, украина, еврокомиссия, санкции, санкции в отношении россии