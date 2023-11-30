https://ria.ru/20231130/aborty-1912880020.html

В ГД направят нижегородский проект о запрете абортов в частных клиниках

В ГД направят нижегородский проект о запрете абортов в частных клиниках - РИА Новости, 30.11.2023

В ГД направят нижегородский проект о запрете абортов в частных клиниках

Депутаты законодательного собрания Нижегородской области направят в Госдуму проект изменений в федеральный закон об основах охраны здоровья, предусматривающий... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T12:51

2023-11-30T12:51

2023-11-30T12:51

общество

нижегородская область

курская область

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глеб никитин

госдума рф

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 ноя - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Нижегородской области направят в Госдуму проект изменений в федеральный закон об основах охраны здоровья, предусматривающий запрет частным клиникам проводить аборты, передает корреспондент РИА Новости. Соответствующее постановление приняли на заседании регионального парламента в четверг. Проект поправок в статью 56 федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" был внесен главой региона Глебом Никитиным "в целях улучшения демографической ситуации и снижения количества осложнений, возникающих в процессе и после проведения искусственного прерывания беременности". Как сообщается в пояснительной записке, законопроектом предлагается исключить частные клиники из числа медицинских организаций, имеющих право проводить аборты, так как там не соблюдается "неделя тишины" и не проводится консультирование женщин психологом, юристом и соцработниками. Кроме того, в частных медклиниках нет возможности оказания медицинской помощи, в том числе и реанимационной и оперативной, при возникновении осложнений. "Внести в часть 1 статьи 56 Федерального закона от 21 ноября 2011 года "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" изменение, дополнив ее абзацем следующего содержания: "Искусственное прерывание беременности проводится в медицинских организациях государственной и муниципальной системы здравоохранения"", - говорится в проекте закона. Депутаты регионального парламента единогласно поддержали предложение закрепить в федеральном законодательстве проведение процедуры искусственного прерывания беременности только в государственных и муниципальных клиниках. "Внести в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации в порядке законодательной инициативы законодательного собрания Нижегородской области проект федерального закона "О внесении изменения в статью 56 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Направить указанный проект федерального закона на заключение в правительство Российской Федерации", - говорится в постановлении законодательного собрания Нижегородской области. Ранее члены комитета по соцвопросам регионального парламента рекомендовали исключить из законопроекта поправку, предусматривающую сокращение с 12 до 8 недель срока беременности, при котором возможно искусственное прерывание беременности по желанию женщины. По мнению депутатов, 8 недель - срок, когда беременность не может быть диагностирована у женщин с гинекологическими заболеваниями и патологиями. Кроме того, за это время женщина может не успеть проконсультироваться с психологами, соцработниками и юристами, которые могли бы убедить сохранить беременность. Ранее в Курской области и Крыму частные клиники добровольно отказались от услуг по прерыванию беременности. Мордовия и Тверская область приняли региональные законы о запрете склонения к аборту, за нарушение которого предусмотрена административная ответственность. Административные штрафы за склонение женщин к абортам намерены ввести в Калининградской области, проект закона опубликован на сайте заксобрания региона. Аналогичный запрет рассматривают депутаты Тамбовской области. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил надежду, что склонение женщин к абортам будет запрещено в России на федеральном уровне.

https://ria.ru/20230814/kennedi-1889925233.html

https://ria.ru/20230930/abort-1899636255.html

https://radiosputnik.ru/20231031/demografiya-1906375423.html

https://ria.ru/20230930/abort-1899645919.html

нижегородская область

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общество, нижегородская область, курская область, тверская область, глеб никитин, госдума рф