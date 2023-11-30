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Нижегородский проект о запрете на склонение к аборту приняли в I чтении - РИА Новости, 30.11.2023
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12:42 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/aborty-1912875712.html
Нижегородский проект о запрете на склонение к аборту приняли в I чтении
Нижегородский проект о запрете на склонение к аборту приняли в I чтении - РИА Новости, 30.11.2023
Нижегородский проект о запрете на склонение к аборту приняли в I чтении
Депутаты законодательного собрания Нижегородской области приняли в первом чтении законопроект о введении административной ответственности за склонение к... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T12:42
2023-11-30T12:42
общество
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 ноя - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Нижегородской области приняли в первом чтении законопроект о введении административной ответственности за склонение к абортам, передает корреспондент РИА Новости. Соответствующее постановление приняли на заседании регионального парламента в четверг. Проект регионального закона "О мерах по профилактике искусственного прерывания беременности на территории Нижегородской области" был внесен губернатором Глебом Никитиным. Законопроектом предлагается "установить запрет на склонение беременной женщины к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, предложений, подкупа, обмана, выдвижения иных требований". Кроме того, предлагается законодательно установить, что искусственное прерывание беременности по желанию женщины проводится только после проведения ультразвукового исследования, в процессе которого ей обязательно демонстрируют сердцебиение ребенка. Все присутствовавшие на заседании 41 депутат законодательного собрания Нижегородской области рекомендовали принять законопроект в первом чтении, доработать с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение регионального парламента во втором чтении. Ранее в Курской области и Крыму частные клиники добровольно отказались от услуг по прерыванию беременности. Мордовия и Тверская область приняли региональные законы о запрете склонения к аборту, за нарушение которого предусмотрена административная ответственность. Административные штрафы за склонение женщин к абортам намерены ввести в Калининградской области, проект закона опубликован на сайте заксобрания региона. Аналогичный запрет рассматривают депутаты Тамбовской области. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил надежду, что склонение женщин к абортам будет запрещено в России на федеральном уровне.
https://ria.ru/20231129/abort-1912708720.html
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нижегородская область
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общество, нижегородская область
Общество, Нижегородская область
Нижегородский проект о запрете на склонение к аборту приняли в I чтении

Нижегородский проект об ответственности за склонение к аборту принят в I чтении

© Pixabay / fotografyarteБеременная женщина
Беременная женщина - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© Pixabay / fotografyarte
Беременная женщина. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 ноя - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Нижегородской области приняли в первом чтении законопроект о введении административной ответственности за склонение к абортам, передает корреспондент РИА Новости.
Соответствующее постановление приняли на заседании регионального парламента в четверг. Проект регионального закона "О мерах по профилактике искусственного прерывания беременности на территории Нижегородской области" был внесен губернатором Глебом Никитиным. Законопроектом предлагается "установить запрет на склонение беременной женщины к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, предложений, подкупа, обмана, выдвижения иных требований".
Кроме того, предлагается законодательно установить, что искусственное прерывание беременности по желанию женщины проводится только после проведения ультразвукового исследования, в процессе которого ей обязательно демонстрируют сердцебиение ребенка.
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Все присутствовавшие на заседании 41 депутат законодательного собрания Нижегородской области рекомендовали принять законопроект в первом чтении, доработать с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение регионального парламента во втором чтении.
Ранее в Курской области и Крыму частные клиники добровольно отказались от услуг по прерыванию беременности. Мордовия и Тверская область приняли региональные законы о запрете склонения к аборту, за нарушение которого предусмотрена административная ответственность. Административные штрафы за склонение женщин к абортам намерены ввести в Калининградской области, проект закона опубликован на сайте заксобрания региона. Аналогичный запрет рассматривают депутаты Тамбовской области. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил надежду, что склонение женщин к абортам будет запрещено в России на федеральном уровне.
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