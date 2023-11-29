https://ria.ru/20231129/zoloto-1912703382.html

Швыдкой не исключил обращения в Европейский суд из-за скифского золота

Швыдкой не исключил обращения в Европейский суд из-за скифского золота - РИА Новости, 29.11.2023

Швыдкой не исключил обращения в Европейский суд из-за скифского золота

Россия может обратиться по вопросу скифского золота в Европейский суд, однако работа в международных судах сейчас для нее затруднена, заявил специальный... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T17:21

2023-11-29T17:21

2023-11-29T17:21

культура

новости культуры

михаил швыдкой

россия

европейский суд

ситуация вокруг коллекции скифского золота

украина

нидерланды

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БУДАПЕШТ, 29 ноя - РИА Новости. Россия может обратиться по вопросу скифского золота в Европейский суд, однако работа в международных судах сейчас для нее затруднена, заявил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, находящийся с рабочим визитом в Будапеште. "Я не исключаю, что мы будем обращаться в Европейский суд, но это будет очень непростая история, потому что вещи из музея отправляются на Украину. Нам сегодня работать в международных судах довольно сложно. Но тем не менее, мы рассматриваем такую возможность", - сказал Швыдкой журналистам. Он подчеркнул, что российская сторона считает решение "в высшей степени политизированным", в результате чего "из крымских музеев, по существу, изъяты те вещи, которые принадлежат крымчанам". "Обсуждаются сейчас возможные инструменты противостояния этому, но я не думаю, что это будет так просто", - добавил Швыдкой. Четыре крымских музея - Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" - направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым - золотой остров в Черном море". После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году у Нидерландов возник вопрос, кому возвращать коллекцию. Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года решил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. В январе 2022 года музеи Крыма направили в верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, но тот оставил в силе решение апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции золота скифов Украине. Украинское министерство культуры 22 ноября заявило о достижении договоренностей с нидерландским Музеем Алларда Пирсона о передаче украинской стороне коллекции скифского золота, экспонировавшейся в Амстердаме. Нидерландский музей отказался от взыскания стоимости за девятилетнее хранение музейных экспонатов. При этом сроки и условия передачи не назывались. В Университете Амстердама, курирующем работу музея Алларда Пирсона, заявили РИА Новости, что пока не могут подтвердить договоренность с Украиной о передаче ей скифского золота.

https://ria.ru/20231127/zoloto-1912175479.html

https://ria.ru/20231127/zoloto-1912130448.html

россия

украина

нидерланды

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

новости культуры, михаил швыдкой, россия, европейский суд, ситуация вокруг коллекции скифского золота, украина, нидерланды