https://ria.ru/20231129/zoloto-1912703382.html
Швыдкой не исключил обращения в Европейский суд из-за скифского золота
Швыдкой не исключил обращения в Европейский суд из-за скифского золота - РИА Новости, 29.11.2023
Швыдкой не исключил обращения в Европейский суд из-за скифского золота
Россия может обратиться по вопросу скифского золота в Европейский суд, однако работа в международных судах сейчас для нее затруднена, заявил специальный... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T17:21
2023-11-29T17:21
2023-11-29T17:21
культура
новости культуры
михаил швыдкой
россия
европейский суд
ситуация вокруг коллекции скифского золота
украина
нидерланды
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БУДАПЕШТ, 29 ноя - РИА Новости. Россия может обратиться по вопросу скифского золота в Европейский суд, однако работа в международных судах сейчас для нее затруднена, заявил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, находящийся с рабочим визитом в Будапеште. "Я не исключаю, что мы будем обращаться в Европейский суд, но это будет очень непростая история, потому что вещи из музея отправляются на Украину. Нам сегодня работать в международных судах довольно сложно. Но тем не менее, мы рассматриваем такую возможность", - сказал Швыдкой журналистам. Он подчеркнул, что российская сторона считает решение "в высшей степени политизированным", в результате чего "из крымских музеев, по существу, изъяты те вещи, которые принадлежат крымчанам". "Обсуждаются сейчас возможные инструменты противостояния этому, но я не думаю, что это будет так просто", - добавил Швыдкой. Четыре крымских музея - Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" - направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым - золотой остров в Черном море". После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году у Нидерландов возник вопрос, кому возвращать коллекцию. Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года решил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. В январе 2022 года музеи Крыма направили в верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, но тот оставил в силе решение апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции золота скифов Украине. Украинское министерство культуры 22 ноября заявило о достижении договоренностей с нидерландским Музеем Алларда Пирсона о передаче украинской стороне коллекции скифского золота, экспонировавшейся в Амстердаме. Нидерландский музей отказался от взыскания стоимости за девятилетнее хранение музейных экспонатов. При этом сроки и условия передачи не назывались. В Университете Амстердама, курирующем работу музея Алларда Пирсона, заявили РИА Новости, что пока не могут подтвердить договоренность с Украиной о передаче ей скифского золота.
https://ria.ru/20231127/zoloto-1912175479.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, михаил швыдкой, россия, европейский суд, ситуация вокруг коллекции скифского золота, украина, нидерланды
Культура, Новости культуры, Михаил Швыдкой, Россия, Европейский суд, Ситуация вокруг коллекции скифского золота, Украина, Нидерланды
Швыдкой не исключил обращения в Европейский суд из-за скифского золота
Швыдкой: Россия может обратиться по скифскому золоту в Европейский суд
БУДАПЕШТ, 29 ноя - РИА Новости. Россия может обратиться по вопросу скифского золота в Европейский суд, однако работа в международных судах сейчас для нее затруднена, заявил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, находящийся с рабочим визитом в Будапеште.
"Я не исключаю, что мы будем обращаться в Европейский суд, но это будет очень непростая история, потому что вещи из музея отправляются на Украину. Нам сегодня работать в международных судах довольно сложно. Но тем не менее, мы рассматриваем такую возможность", - сказал Швыдкой журналистам.
В Госдуме призвали Киев далеко не прятать скифское золото
Он подчеркнул, что российская сторона считает решение "в высшей степени политизированным", в результате чего "из крымских музеев, по существу, изъяты те вещи, которые принадлежат крымчанам". "Обсуждаются сейчас возможные инструменты противостояния этому, но я не думаю, что это будет так просто", - добавил Швыдкой.
Четыре крымских музея - Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" - направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым - золотой остров в Черном море". После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году у Нидерландов возник вопрос, кому возвращать коллекцию. Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года решил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. В январе 2022 года музеи Крыма направили в верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, но тот оставил в силе решение апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции золота скифов Украине.
Украинское министерство культуры 22 ноября заявило о достижении договоренностей с нидерландским Музеем Алларда Пирсона о передаче украинской стороне коллекции скифского золота, экспонировавшейся в Амстердаме. Нидерландский музей отказался от взыскания стоимости за девятилетнее хранение музейных экспонатов. При этом сроки и условия передачи не назывались. В Университете Амстердама, курирующем работу музея Алларда Пирсона, заявили РИА Новости, что пока не могут подтвердить договоренность с Украиной
о передаче ей скифского золота.
В Кремле заявили, что скифское золото должно находиться в Крыму