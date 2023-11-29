МИД России осудил передачу скифского золота Украине
Захарова назвала передачу скифского золота Украине нелегитимной и бессовестной
© AFP 2023 / ROMAN PILIPEYПрезентация предметов из коллекции скифского золота в Киево-Печерской Лавре
Презентация предметов из коллекции скифского золота в Киево-Печерской Лавре
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Передача скифского золота Киеву нелегитимна с точки зрения практики музейных обменов и бессовестна с точки зрения морали, есть угроза разграбления коллекции, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Передача Нидерландами принадлежащих четырем крымским музеям экспонатов выставки "Крым: золото и секреты Черного моря" киевским властям является нелегитимной, как мы уже неоднократно говорили, с точки зрения практики музейных обменов и абсолютно бессовестной с точки зрения человеческой морали", - отметила Захарова.
Дипломат добавила, что своими действиями "Гаага нанесла ощутимый удар по культурно-историческому наследию Крымского полуострова". Кроме того, по мнению официального представителя МИД РФ, попытка прикрыть фактическую кражу культурных ценностей решением Верховного суда Нидерландов в очередной раз ставит под вопрос независимость и беспристрастность нидерландской судебной системы.
"Есть все основания полагать, что речь идет о воровстве, причем за этим воровством стоят сами киевские власти. Мы же видим, как информация о вывезенных, еще недавно сохранявшихся на территории Украины предметах искусства появляется в интернете, на аукционах, в социальных сетях. Поэтому есть подозрение, что крымские артефакты могут быть утрачены. В таком случае, ответственность будет лежать в том числе на Нидерландах. Возможно, в этом кто-то там же заинтересован", - сказала Захарова.
Четыре крымских музея - Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" - направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым - золотой остров в Черном море". После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году у Нидерландов возник вопрос, кому возвращать коллекцию. Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года решил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. В январе 2022 года музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, но тот оставил в силе решение апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции золота скифов Украине.