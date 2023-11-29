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МИД России осудил передачу скифского золота Украине - РИА Новости, 29.11.2023
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Культура
 
10:57 29.11.2023 (обновлено: 11:15 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/zoloto-1912569926.html
МИД России осудил передачу скифского золота Украине
МИД России осудил передачу скифского золота Украине - РИА Новости, 29.11.2023
МИД России осудил передачу скифского золота Украине
Передача скифского золота Киеву нелегитимна с точки зрения практики музейных обменов и бессовестна с точки зрения морали, есть угроза разграбления коллекции,... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T10:57
2023-11-29T11:15
россия
украина
культура
ситуация вокруг коллекции скифского золота
в мире
нидерланды
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Передача скифского золота Киеву нелегитимна с точки зрения практики музейных обменов и бессовестна с точки зрения морали, есть угроза разграбления коллекции, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Передача Нидерландами принадлежащих четырем крымским музеям экспонатов выставки "Крым: золото и секреты Черного моря" киевским властям является нелегитимной, как мы уже неоднократно говорили, с точки зрения практики музейных обменов и абсолютно бессовестной с точки зрения человеческой морали", - отметила Захарова.Дипломат добавила, что своими действиями "Гаага нанесла ощутимый удар по культурно-историческому наследию Крымского полуострова". Кроме того, по мнению официального представителя МИД РФ, попытка прикрыть фактическую кражу культурных ценностей решением Верховного суда Нидерландов в очередной раз ставит под вопрос независимость и беспристрастность нидерландской судебной системы."Есть все основания полагать, что речь идет о воровстве, причем за этим воровством стоят сами киевские власти. Мы же видим, как информация о вывезенных, еще недавно сохранявшихся на территории Украины предметах искусства появляется в интернете, на аукционах, в социальных сетях. Поэтому есть подозрение, что крымские артефакты могут быть утрачены. В таком случае, ответственность будет лежать в том числе на Нидерландах. Возможно, в этом кто-то там же заинтересован", - сказала Захарова.Четыре крымских музея - Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" - направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым - золотой остров в Черном море". После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году у Нидерландов возник вопрос, кому возвращать коллекцию. Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года решил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. В январе 2022 года музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, но тот оставил в силе решение апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции золота скифов Украине.
https://ria.ru/20231127/zoloto-1912175479.html
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россия, украина, ситуация вокруг коллекции скифского золота, в мире, нидерланды, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
Россия, Украина, Культура, Ситуация вокруг коллекции скифского золота, В мире, Нидерланды, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мария Захарова
МИД России осудил передачу скифского золота Украине

Захарова назвала передачу скифского золота Украине нелегитимной и бессовестной

© AFP 2023 / ROMAN PILIPEYПрезентация предметов из коллекции скифского золота в Киево-Печерской Лавре
Презентация предметов из коллекции скифского золота в Киево-Печерской Лавре - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© AFP 2023 / ROMAN PILIPEY
Презентация предметов из коллекции скифского золота в Киево-Печерской Лавре
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Передача скифского золота Киеву нелегитимна с точки зрения практики музейных обменов и бессовестна с точки зрения морали, есть угроза разграбления коллекции, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Передача Нидерландами принадлежащих четырем крымским музеям экспонатов выставки "Крым: золото и секреты Черного моря" киевским властям является нелегитимной, как мы уже неоднократно говорили, с точки зрения практики музейных обменов и абсолютно бессовестной с точки зрения человеческой морали", - отметила Захарова.
Скифское золото в экспозиции Национального музея имени Алдан-Маадыр - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
В Госдуме призвали Киев далеко не прятать скифское золото
27 ноября, 16:34
Дипломат добавила, что своими действиями "Гаага нанесла ощутимый удар по культурно-историческому наследию Крымского полуострова". Кроме того, по мнению официального представителя МИД РФ, попытка прикрыть фактическую кражу культурных ценностей решением Верховного суда Нидерландов в очередной раз ставит под вопрос независимость и беспристрастность нидерландской судебной системы.
"Есть все основания полагать, что речь идет о воровстве, причем за этим воровством стоят сами киевские власти. Мы же видим, как информация о вывезенных, еще недавно сохранявшихся на территории Украины предметах искусства появляется в интернете, на аукционах, в социальных сетях. Поэтому есть подозрение, что крымские артефакты могут быть утрачены. В таком случае, ответственность будет лежать в том числе на Нидерландах. Возможно, в этом кто-то там же заинтересован", - сказала Захарова.
Четыре крымских музея - Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" - направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым - золотой остров в Черном море". После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году у Нидерландов возник вопрос, кому возвращать коллекцию. Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года решил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. В январе 2022 года музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, но тот оставил в силе решение апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции золота скифов Украине.
Экспонат выставки Крым: золото и секреты Черного моря в Амстердаме - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
В Кремле заявили, что скифское золото должно находиться в Крыму
27 ноября, 14:26
 
КультураРоссияУкраинаСитуация вокруг коллекции скифского золотаВ миреНидерландыМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
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