https://ria.ru/20231129/zoloto-1912569926.html

МИД России осудил передачу скифского золота Украине

МИД России осудил передачу скифского золота Украине - РИА Новости, 29.11.2023

МИД России осудил передачу скифского золота Украине

Передача скифского золота Киеву нелегитимна с точки зрения практики музейных обменов и бессовестна с точки зрения морали, есть угроза разграбления коллекции,... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T10:57

2023-11-29T10:57

2023-11-29T11:15

россия

украина

культура

ситуация вокруг коллекции скифского золота

в мире

нидерланды

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Передача скифского золота Киеву нелегитимна с точки зрения практики музейных обменов и бессовестна с точки зрения морали, есть угроза разграбления коллекции, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Передача Нидерландами принадлежащих четырем крымским музеям экспонатов выставки "Крым: золото и секреты Черного моря" киевским властям является нелегитимной, как мы уже неоднократно говорили, с точки зрения практики музейных обменов и абсолютно бессовестной с точки зрения человеческой морали", - отметила Захарова.Дипломат добавила, что своими действиями "Гаага нанесла ощутимый удар по культурно-историческому наследию Крымского полуострова". Кроме того, по мнению официального представителя МИД РФ, попытка прикрыть фактическую кражу культурных ценностей решением Верховного суда Нидерландов в очередной раз ставит под вопрос независимость и беспристрастность нидерландской судебной системы."Есть все основания полагать, что речь идет о воровстве, причем за этим воровством стоят сами киевские власти. Мы же видим, как информация о вывезенных, еще недавно сохранявшихся на территории Украины предметах искусства появляется в интернете, на аукционах, в социальных сетях. Поэтому есть подозрение, что крымские артефакты могут быть утрачены. В таком случае, ответственность будет лежать в том числе на Нидерландах. Возможно, в этом кто-то там же заинтересован", - сказала Захарова.Четыре крымских музея - Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" - направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым - золотой остров в Черном море". После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году у Нидерландов возник вопрос, кому возвращать коллекцию. Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года решил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. В январе 2022 года музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, но тот оставил в силе решение апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции золота скифов Украине.

https://ria.ru/20231127/zoloto-1912175479.html

https://ria.ru/20231127/zoloto-1912130448.html

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украина

нидерланды

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, ситуация вокруг коллекции скифского золота, в мире, нидерланды, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова