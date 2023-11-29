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Ульяновская область заняла третье место в ПФО по темпам ввода жилья
Ульяновская область заняла третье место в ПФО по темпам ввода жилья - РИА Новости, 29.11.2023
Ульяновская область заняла третье место в ПФО по темпам ввода жилья
Ульяновская область занимает третье место в Приволжском федеральном округе по темпам ввода в пользование жилья, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T14:51
2023-11-29T14:51
2023-11-29T14:51
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
ульяновская область
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республика калмыкия
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Ульяновская область занимает третье место в Приволжском федеральном округе по темпам ввода в пользование жилья, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Регион демонстрирует хорошие темпы развития. Область занимает третье место в округе по темпам ввода жилья. Жилые объекты и коммунальная инфраструктура строится по четырём приоритетным проектам кураторства", - сказал Чернышенко во время открытия дня Ульяновской области на выставке "Россия". Он отметил активное участие субъекта в национальном проекте "Туризм и индустрия гостеприимства", а также стабильный рост туристического потока. Здесь реализуются порядка 30 туристических инвестпроектов, динамично развивается инфраструктура, подчеркнул вице-премьер. "В субъекте развивается оздоровительный туризм, событийный, создаются новые точки туристического продвижения. Область находится в топ-20 регионов с наиболее высоким уровнем оздоровительных предприятий", - добавил Чернышенко После церемонии открытия дня Ульяновской области он посетил стенд Республики Калмыкия.
https://ria.ru/20231128/svadba-1912445462.html
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выставка-форум "россия", ульяновская область, россия, республика калмыкия, дмитрий чернышенко
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Ульяновская область, Россия, Республика Калмыкия, Дмитрий Чернышенко
Ульяновская область заняла третье место в ПФО по темпам ввода жилья
Чернышенко: Ульяновская область заняла третье место в ПФО по темпам ввода жилья
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Ульяновская область занимает третье место в Приволжском федеральном округе по темпам ввода в пользование жилья, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Регион демонстрирует хорошие темпы развития. Область занимает третье место в округе по темпам ввода жилья. Жилые объекты и коммунальная инфраструктура строится по четырём приоритетным проектам кураторства", - сказал Чернышенко во время открытия дня Ульяновской области на выставке "Россия".
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Он отметил активное участие субъекта в национальном проекте "Туризм и индустрия гостеприимства", а также стабильный рост туристического потока. Здесь реализуются порядка 30 туристических инвестпроектов, динамично развивается инфраструктура, подчеркнул вице-премьер.
"В субъекте развивается оздоровительный туризм, событийный, создаются новые точки туристического продвижения. Область находится в топ-20 регионов с наиболее высоким уровнем оздоровительных предприятий", - добавил Чернышенко
После церемонии открытия дня Ульяновской области он посетил стенд Республики Калмыкия
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