https://ria.ru/20231129/zhile-1912654566.html

Ульяновская область заняла третье место в ПФО по темпам ввода жилья

Ульяновская область заняла третье место в ПФО по темпам ввода жилья - РИА Новости, 29.11.2023

Ульяновская область заняла третье место в ПФО по темпам ввода жилья

Ульяновская область занимает третье место в Приволжском федеральном округе по темпам ввода в пользование жилья, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T14:51

2023-11-29T14:51

2023-11-29T14:51

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

ульяновская область

россия

республика калмыкия

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Ульяновская область занимает третье место в Приволжском федеральном округе по темпам ввода в пользование жилья, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Регион демонстрирует хорошие темпы развития. Область занимает третье место в округе по темпам ввода жилья. Жилые объекты и коммунальная инфраструктура строится по четырём приоритетным проектам кураторства", - сказал Чернышенко во время открытия дня Ульяновской области на выставке "Россия". Он отметил активное участие субъекта в национальном проекте "Туризм и индустрия гостеприимства", а также стабильный рост туристического потока. Здесь реализуются порядка 30 туристических инвестпроектов, динамично развивается инфраструктура, подчеркнул вице-премьер. "В субъекте развивается оздоровительный туризм, событийный, создаются новые точки туристического продвижения. Область находится в топ-20 регионов с наиболее высоким уровнем оздоровительных предприятий", - добавил Чернышенко После церемонии открытия дня Ульяновской области он посетил стенд Республики Калмыкия.

https://ria.ru/20231128/svadba-1912445462.html

https://ria.ru/20231128/vystavka-1911535118.html

ульяновская область

россия

республика калмыкия

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выставка-форум "россия", ульяновская область, россия, республика калмыкия, дмитрий чернышенко