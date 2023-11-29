https://ria.ru/20231129/zelenskiy-1912744723.html

"По пути в пропасть". Указ Зеленского вызывал возмущение в Киеве

"По пути в пропасть". Указ Зеленского вызывал возмущение в Киеве - РИА Новости, 29.11.2023

"По пути в пропасть". Указ Зеленского вызывал возмущение в Киеве

Указ президента Владимира Зеленского о продлении военного положения на Украине приведетк катастрофическим последствиям, заявил бывший советник Леонида Кучмы... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T19:28

2023-11-29T19:28

2023-11-29T19:28

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

олег соскин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Указ президента Владимира Зеленского о продлении военного положения на Украине приведетк катастрофическим последствиям, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."Это результат деятельности Зеленского. <…> Власть идет дальше по пути в пропасть, просто в воронку, чтобы затягивалось дальше. <…> Продление военного положения ведет только к худшим, более тяжелым, гибельным, катастрофическим результатам", — отметил он.По словам эксперта, ситуация на фронте для ВСУ очень тяжелая. При этом даже западные союзники стали признавать провал обещанного Зеленским контрнаступления.Девятого ноября Зеленский подписал принятые Радойзаконы о продлении военного положения и мобилизации до 14 февраля 2024 года.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В конце октября должны были состояться выборы в Раду, но в связи с продлением военного положения выборы в этом году проводиться не будут, сообщал украинский парламентарий Алексей Гончаренко.

https://ria.ru/20231129/ukraina-1912734946.html

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в мире, украина, киев, владимир зеленский, олег соскин, вооруженные силы украины