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"По пути в пропасть". Указ Зеленского вызывал возмущение в Киеве - РИА Новости, 29.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:28 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/zelenskiy-1912744723.html
"По пути в пропасть". Указ Зеленского вызывал возмущение в Киеве
"По пути в пропасть". Указ Зеленского вызывал возмущение в Киеве - РИА Новости, 29.11.2023
"По пути в пропасть". Указ Зеленского вызывал возмущение в Киеве
Указ президента Владимира Зеленского о продлении военного положения на Украине приведетк катастрофическим последствиям, заявил бывший советник Леонида Кучмы... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T19:28
2023-11-29T19:28
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
владимир зеленский
олег соскин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Указ президента Владимира Зеленского о продлении военного положения на Украине приведетк катастрофическим последствиям, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."Это результат деятельности Зеленского. &lt;…&gt; Власть идет дальше по пути в пропасть, просто в воронку, чтобы затягивалось дальше. &lt;…&gt; Продление военного положения ведет только к худшим, более тяжелым, гибельным, катастрофическим результатам", — отметил он.По словам эксперта, ситуация на фронте для ВСУ очень тяжелая. При этом даже западные союзники стали признавать провал обещанного Зеленским контрнаступления.Девятого ноября Зеленский подписал принятые Радойзаконы о продлении военного положения и мобилизации до 14 февраля 2024 года.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В конце октября должны были состояться выборы в Раду, но в связи с продлением военного положения выборы в этом году проводиться не будут, сообщал украинский парламентарий Алексей Гончаренко.
https://ria.ru/20231129/ukraina-1912734946.html
https://ria.ru/20231129/vsu-1912677154.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, олег соскин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Вооруженные силы Украины
"По пути в пропасть". Указ Зеленского вызывал возмущение в Киеве

Соскин: продление военного положение на Украине ведет к катастрофе

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Указ президента Владимира Зеленского о продлении военного положения на Украине приведетк катастрофическим последствиям, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
"Это результат деятельности Зеленского. <…> Власть идет дальше по пути в пропасть, просто в воронку, чтобы затягивалось дальше. <…> Продление военного положения ведет только к худшим, более тяжелым, гибельным, катастрофическим результатам", — отметил он.
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По словам эксперта, ситуация на фронте для ВСУ очень тяжелая. При этом даже западные союзники стали признавать провал обещанного Зеленским контрнаступления.
Девятого ноября Зеленский подписал принятые Радойзаконы о продлении военного положения и мобилизации до 14 февраля 2024 года.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В конце октября должны были состояться выборы в Раду, но в связи с продлением военного положения выборы в этом году проводиться не будут, сообщал украинский парламентарий Алексей Гончаренко.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийОлег СоскинВооруженные силы Украины
 
 
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