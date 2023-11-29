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Группа Совета министров России и Белоруссии проведет заседание на ВДНХ

Группа Совета министров России и Белоруссии проведет заседание на ВДНХ - РИА Новости, 29.11.2023

Группа Совета министров России и Белоруссии проведет заседание на ВДНХ

Группа Высокого уровня Совета министров России и Белоруссии проведет заседание на ВДНХ в Москве, сообщил госсекретарь Союзного государства РФ и Белоруссии... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T23:57

2023-11-29T23:57

2023-11-29T23:57

выставка-форум "россия"

россия

белоруссия

москва

алексей оверчук

дмитрий мезенцев

в мире

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Группа Высокого уровня Совета министров России и Белоруссии проведет заседание на ВДНХ в Москве, сообщил госсекретарь Союзного государства РФ и Белоруссии Дмитрий Мезенцев в эфире телеканала "Россия 24". В Москве в среду прошло заседание Совета министров Союзного государства РФ и Белоруссии. "В ближайшее время группа Высокого уровня союзного Совета министров, которую возглавляют вице-премьер Алексей Оверчук и (посол Белоруссии в России) Дмитрий Крутой, состоится именно на площадке ВДНХ. Туда выносим совершенно конкретные вопросы", - заявил Мезенцев. Он отметил, что "понимание этой атмосферы подъема и открытость того павильона, где будет заседание, возможность сотен людей прийти и посмотреть, как работают представители белорусского и российского правительства – это тоже новая краска в системе отношений". Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ в Москве открылась 4 ноября и будет работать до 12 апреля.

россия

белоруссия

москва

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россия, белоруссия, москва, алексей оверчук, дмитрий мезенцев, в мире, выставка-форум "россия"