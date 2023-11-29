https://ria.ru/20231129/zapad-1912607352.html

В Кремле ответили на вопрос о перспективах зарубежных контактов России

В Кремле ответили на вопрос о перспективах зарубежных контактов России - РИА Новости, 29.11.2023

В Кремле ответили на вопрос о перспективах зарубежных контактов России

Россия сохраняет заинтересованность в налаживании добрых отношений со всеми странами, которые готовы отвечать взаимностью, пока делать прогнозы о наращивании... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T12:32

2023-11-29T12:32

2023-11-29T12:57

россия

дмитрий песков

в мире

запад

владимир путин

большая двадцатка

обсе

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Россия сохраняет заинтересованность в налаживании добрых отношений со всеми странами, которые готовы отвечать взаимностью, пока делать прогнозы о наращивании контактов с зарубежными организациями сложно, поскольку позиция Запада "непредсказуемо мутирует", заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Президент России Владимир Путин 22 ноября выступил на онлайн-саммите G20, организованном Индией. Как ожидается, вскоре глава МИД России Сергей Лавров представит страну на ежегодной встрече министров иностранных дел ОБСЕ, которая, по данным организации, пройдет с 30 ноября по 1 декабря в Скопье в Северной Македонии.Представителя Кремля в этом контексте спросили, можно ли ожидать, что в следующем году контакты России с западными объединениями, в которых страна традиционно участвовала, будут интенсифицироваться."Давайте не будем забегать вперед... Настолько иногда непредсказуемо развиваются события и настолько непредсказуемо мутирует позиция коллективного Запада по тем или иным вопросам, что мы сейчас весьма ограничены в наших возможностях что-либо прогнозировать. Мы сохраняем свою заинтересованность в налаживании добрых отношений со всеми, что мы и делаем с теми странами, которые готовы отвечать взаимностью", - заявил в ответ Песков.

https://ria.ru/20231121/zelenskiy-1910808192.html

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россия, дмитрий песков, в мире, запад, владимир путин, большая двадцатка, обсе