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В Госдуме предложили переименовать Финский залив - РИА Новости, 29.11.2023
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14:45 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/zaliv-1912652208.html
В Госдуме предложили переименовать Финский залив
В Госдуме предложили переименовать Финский залив - РИА Новости, 29.11.2023
В Госдуме предложили переименовать Финский залив
Депутат ГД Олег Нилов озвучил предложение переименовать Финский залив в "Невский" или "Кронштадтский" в ответ на недружественные действия Финляндии в отношении... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T14:45
2023-11-29T14:45
россия
финляндия
олег нилов
госдума рф
политика
финский залив
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Депутат ГД Олег Нилов озвучил предложение переименовать Финский залив в "Невский" или "Кронштадтский" в ответ на недружественные действия Финляндии в отношении России. "Например, значит, сегодня в Петербурге уже мне задают вопросы: при таком отношении &lt;...&gt; этого соседа, почему у нас, например, наш любимый залив, называется "Финским"? Есть предложение вернуть ему название - "Невский". Триста лет, ровно триста лет, в 1723 году Петр I указом, учреждая, основывая Кронштадт, значит, назвал этот залив - "Кронштадтским" &lt;...&gt; Да, я поддерживаю вот и такие предложения", - сказал Нилов в ходе пресс-подхода. Во вторник МВД Финляндии проинформировало, что в полночь 30 ноября будет закрыт последний работавший КПП на границе с РФ Райа-Йоосеппи - Лотта, все пропускные пункты будут закрыты до 13 декабря, прием заявлений от просителей международной защиты сосредоточат в аэропортах и морских портах. По словам главы финского МВД Мари Рантанен, решение принято, "чтобы защитить национальную безопасность Финляндии". Ранее правительство Финляндии из-за неконтролируемого прибытия через границу с РФ граждан третьих стран - Сирии, Индии, Марокко, всего более 30 национальностей - закрыло семь пропускных пунктов на границе с Россией из восьми. Решение о закрытии действительно до 23 декабря. Также во вторник глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера сообщил, что республика направит группу военных советников в Финляндию для помощи в охране границы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отметил, что русофобская позиция, которой стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркнул, что пограничники РФ соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы. В Москве не исключают, что власти Финляндии могут пойти на полное закрытие границы с РФ, но считают, что в таком случае Хельсинки нанесет ущерб своим собственным интересам, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко. Также, по словам Пескова, концентрация в Финляндии сил на границе с РФ может спровоцировать напряженность, а финны должны понимать, что это угроза для России. В РФ ранее заявляли, что обвинения в адрес России в миграционном кризисе на совести тех, кто их озвучивает, это желание перевести проблемы с больной головы на здоровую, европейские страны сами создали условия, чтобы сотни тысяч мигрантов поехали к ним, а теперь пытаются снять с себя ответственность за происходящие события. В Москве не раз обращали внимание на то, что многомиллионный поток беженцев из Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии, Украины и других стран спровоцирован деструктивными действиями США и их союзников, разжигающих военные и межэтнические конфликты.
https://ria.ru/20231117/mest-1909970228.html
https://ria.ru/20231012/baltika-1902124812.html
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россия, финляндия, олег нилов, госдума рф, политика, финский залив, санкции в отношении россии
Россия, Финляндия, Олег Нилов, Госдума РФ, Политика, Финский залив, Санкции в отношении России
В Госдуме предложили переименовать Финский залив

Депутат Нилов предложил переименовать Финский залив в Невский или Кронштадтский

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПобережье Финского залива в курортном районе Санкт-Петербурга
Побережье Финского залива в курортном районе Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Побережье Финского залива в курортном районе Санкт-Петербурга. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Депутат ГД Олег Нилов озвучил предложение переименовать Финский залив в "Невский" или "Кронштадтский" в ответ на недружественные действия Финляндии в отношении России.
"Например, значит, сегодня в Петербурге уже мне задают вопросы: при таком отношении <...> этого соседа, почему у нас, например, наш любимый залив, называется "Финским"? Есть предложение вернуть ему название - "Невский". Триста лет, ровно триста лет, в 1723 году Петр I указом, учреждая, основывая Кронштадт, значит, назвал этот залив - "Кронштадтским" <...> Да, я поддерживаю вот и такие предложения", - сказал Нилов в ходе пресс-подхода.
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Во вторник МВД Финляндии проинформировало, что в полночь 30 ноября будет закрыт последний работавший КПП на границе с РФ Райа-Йоосеппи - Лотта, все пропускные пункты будут закрыты до 13 декабря, прием заявлений от просителей международной защиты сосредоточат в аэропортах и морских портах. По словам главы финского МВД Мари Рантанен, решение принято, "чтобы защитить национальную безопасность Финляндии".
Ранее правительство Финляндии из-за неконтролируемого прибытия через границу с РФ граждан третьих стран - Сирии, Индии, Марокко, всего более 30 национальностей - закрыло семь пропускных пунктов на границе с Россией из восьми. Решение о закрытии действительно до 23 декабря. Также во вторник глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера сообщил, что республика направит группу военных советников в Финляндию для помощи в охране границы.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отметил, что русофобская позиция, которой стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркнул, что пограничники РФ соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы. В Москве не исключают, что власти Финляндии могут пойти на полное закрытие границы с РФ, но считают, что в таком случае Хельсинки нанесет ущерб своим собственным интересам, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко. Также, по словам Пескова, концентрация в Финляндии сил на границе с РФ может спровоцировать напряженность, а финны должны понимать, что это угроза для России.
В РФ ранее заявляли, что обвинения в адрес России в миграционном кризисе на совести тех, кто их озвучивает, это желание перевести проблемы с больной головы на здоровую, европейские страны сами создали условия, чтобы сотни тысяч мигрантов поехали к ним, а теперь пытаются снять с себя ответственность за происходящие события. В Москве не раз обращали внимание на то, что многомиллионный поток беженцев из Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии, Украины и других стран спровоцирован деструктивными действиями США и их союзников, разжигающих военные и межэтнические конфликты.
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