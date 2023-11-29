В Госдуме предложили переименовать Финский залив
Депутат Нилов предложил переименовать Финский залив в Невский или Кронштадтский
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПобережье Финского залива в курортном районе Санкт-Петербурга
Побережье Финского залива в курортном районе Санкт-Петербурга. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Депутат ГД Олег Нилов озвучил предложение переименовать Финский залив в "Невский" или "Кронштадтский" в ответ на недружественные действия Финляндии в отношении России.
"Например, значит, сегодня в Петербурге уже мне задают вопросы: при таком отношении <...> этого соседа, почему у нас, например, наш любимый залив, называется "Финским"? Есть предложение вернуть ему название - "Невский". Триста лет, ровно триста лет, в 1723 году Петр I указом, учреждая, основывая Кронштадт, значит, назвал этот залив - "Кронштадтским" <...> Да, я поддерживаю вот и такие предложения", - сказал Нилов в ходе пресс-подхода.
Во вторник МВД Финляндии проинформировало, что в полночь 30 ноября будет закрыт последний работавший КПП на границе с РФ Райа-Йоосеппи - Лотта, все пропускные пункты будут закрыты до 13 декабря, прием заявлений от просителей международной защиты сосредоточат в аэропортах и морских портах. По словам главы финского МВД Мари Рантанен, решение принято, "чтобы защитить национальную безопасность Финляндии".
Ранее правительство Финляндии из-за неконтролируемого прибытия через границу с РФ граждан третьих стран - Сирии, Индии, Марокко, всего более 30 национальностей - закрыло семь пропускных пунктов на границе с Россией из восьми. Решение о закрытии действительно до 23 декабря. Также во вторник глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера сообщил, что республика направит группу военных советников в Финляндию для помощи в охране границы.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отметил, что русофобская позиция, которой стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркнул, что пограничники РФ соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы. В Москве не исключают, что власти Финляндии могут пойти на полное закрытие границы с РФ, но считают, что в таком случае Хельсинки нанесет ущерб своим собственным интересам, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко. Также, по словам Пескова, концентрация в Финляндии сил на границе с РФ может спровоцировать напряженность, а финны должны понимать, что это угроза для России.
В РФ ранее заявляли, что обвинения в адрес России в миграционном кризисе на совести тех, кто их озвучивает, это желание перевести проблемы с больной головы на здоровую, европейские страны сами создали условия, чтобы сотни тысяч мигрантов поехали к ним, а теперь пытаются снять с себя ответственность за происходящие события. В Москве не раз обращали внимание на то, что многомиллионный поток беженцев из Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии, Украины и других стран спровоцирован деструктивными действиями США и их союзников, разжигающих военные и межэтнические конфликты.