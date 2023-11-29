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Американский конвертоплан Osprey упал в море близ Японии
Американский конвертоплан Osprey упал в море близ Японии - РИА Новости, 29.11.2023
Американский конвертоплан Osprey упал в море близ Японии
Американский конвертоплан Osprey упал в море у берегов японской префектуры Кагосима, передает агентство Киодо со ссылкой на Cлужбу безопасности на море. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T09:47
2023-11-29T09:47
2023-11-29T11:11
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ТОКИО, 29 ноя — РИА Новости. Американский конвертоплан Osprey упал в море у берегов японской префектуры Кагосима, передает агентство Киодо со ссылкой на Cлужбу безопасности на море.Крушение произошло близ острова Якусима. Конвертоплан, принадлежащий американским военным, пропал с радаров в 14:40 по местному времени (8:40 мск). Через пять минут в службу безопасности на море поступило сообщение о крушении. На борту было восемь человек.Другие подробности пока не приводятся.Конвертопланы — особый класс винтокрылой техники, обладающий некоторыми преимуществами по сравнению с традиционными самолетами и вертолетами. Конвертоплан может совершать вертикальный взлет и посадку на ограниченных по размерам площадках и перевозить пассажиров или грузы на большей скорости и на большее расстояние, чем обычные вертолеты.
https://ria.ru/20230215/konvertoplan-1852065878.html
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в мире, япония, технологии, кагосима (префектура), сша
В мире, Япония, Технологии, Кагосима (префектура), США
Американский конвертоплан Osprey упал в море близ Японии
Kyodo: конвертоплан Osprey ВВС США упал в море в районе Кагосимы в Японии
ТОКИО, 29 ноя — РИА Новости.
Американский конвертоплан Osprey упал в море у берегов японской префектуры Кагосима, передает агентство Киодо
со ссылкой на Cлужбу безопасности на море.
Крушение произошло близ острова Якусима. Конвертоплан, принадлежащий американским военным, пропал с радаров в 14:40 по местному времени (8:40 мск). Через пять минут в службу безопасности на море поступило сообщение о крушении. На борту было восемь человек.
Другие подробности пока не приводятся.
Конвертопланы — особый класс винтокрылой техники, обладающий некоторыми преимуществами по сравнению с традиционными самолетами и вертолетами. Конвертоплан может совершать вертикальный взлет и посадку на ограниченных по размерам площадках и перевозить пассажиров или грузы на большей скорости и на большее расстояние, чем обычные вертолеты.
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