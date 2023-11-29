https://ria.ru/20231129/yaponiya-1912546292.html

Американский конвертоплан Osprey упал в море близ Японии

Американский конвертоплан Osprey упал в море близ Японии - РИА Новости, 29.11.2023

Американский конвертоплан Osprey упал в море близ Японии

Американский конвертоплан Osprey упал в море у берегов японской префектуры Кагосима, передает агентство Киодо со ссылкой на Cлужбу безопасности на море. РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T09:47

2023-11-29T09:47

2023-11-29T11:11

в мире

япония

технологии

кагосима (префектура)

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912575040_0:166:3072:1894_1920x0_80_0_0_447e53a451b8192c57e0f21215525686.jpg

ТОКИО, 29 ноя — РИА Новости. Американский конвертоплан Osprey упал в море у берегов японской префектуры Кагосима, передает агентство Киодо со ссылкой на Cлужбу безопасности на море.Крушение произошло близ острова Якусима. Конвертоплан, принадлежащий американским военным, пропал с радаров в 14:40 по местному времени (8:40 мск). Через пять минут в службу безопасности на море поступило сообщение о крушении. На борту было восемь человек.Другие подробности пока не приводятся.Конвертопланы — особый класс винтокрылой техники, обладающий некоторыми преимуществами по сравнению с традиционными самолетами и вертолетами. Конвертоплан может совершать вертикальный взлет и посадку на ограниченных по размерам площадках и перевозить пассажиров или грузы на большей скорости и на большее расстояние, чем обычные вертолеты.

https://ria.ru/20230215/konvertoplan-1852065878.html

япония

кагосима (префектура)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, япония, технологии, кагосима (префектура), сша