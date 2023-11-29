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Американский конвертоплан Osprey упал в море близ Японии - РИА Новости, 29.11.2023
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09:47 29.11.2023 (обновлено: 11:11 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/yaponiya-1912546292.html
Американский конвертоплан Osprey упал в море близ Японии
Американский конвертоплан Osprey упал в море близ Японии - РИА Новости, 29.11.2023
Американский конвертоплан Osprey упал в море близ Японии
Американский конвертоплан Osprey упал в море у берегов японской префектуры Кагосима, передает агентство Киодо со ссылкой на Cлужбу безопасности на море. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T09:47
2023-11-29T11:11
в мире
япония
технологии
кагосима (префектура)
сша
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ТОКИО, 29 ноя — РИА Новости. Американский конвертоплан Osprey упал в море у берегов японской префектуры Кагосима, передает агентство Киодо со ссылкой на Cлужбу безопасности на море.Крушение произошло близ острова Якусима. Конвертоплан, принадлежащий американским военным, пропал с радаров в 14:40 по местному времени (8:40 мск). Через пять минут в службу безопасности на море поступило сообщение о крушении. На борту было восемь человек.Другие подробности пока не приводятся.Конвертопланы — особый класс винтокрылой техники, обладающий некоторыми преимуществами по сравнению с традиционными самолетами и вертолетами. Конвертоплан может совершать вертикальный взлет и посадку на ограниченных по размерам площадках и перевозить пассажиров или грузы на большей скорости и на большее расстояние, чем обычные вертолеты.
https://ria.ru/20230215/konvertoplan-1852065878.html
япония
кагосима (префектура)
сша
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в мире, япония, технологии, кагосима (префектура), сша
В мире, Япония, Технологии, Кагосима (префектура), США
Американский конвертоплан Osprey упал в море близ Японии

Kyodo: конвертоплан Osprey ВВС США упал в море в районе Кагосимы в Японии

© AFP 2023 / CHARLY TRIBALLEAUАмериканский конвертоплан Osprey
Американский конвертоплан Osprey - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© AFP 2023 / CHARLY TRIBALLEAU
Американский конвертоплан Osprey. Архивное фото
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ТОКИО, 29 ноя — РИА Новости. Американский конвертоплан Osprey упал в море у берегов японской префектуры Кагосима, передает агентство Киодо со ссылкой на Cлужбу безопасности на море.
Крушение произошло близ острова Якусима. Конвертоплан, принадлежащий американским военным, пропал с радаров в 14:40 по местному времени (8:40 мск). Через пять минут в службу безопасности на море поступило сообщение о крушении. На борту было восемь человек.
Другие подробности пока не приводятся.
Конвертопланы — особый класс винтокрылой техники, обладающий некоторыми преимуществами по сравнению с традиционными самолетами и вертолетами. Конвертоплан может совершать вертикальный взлет и посадку на ограниченных по размерам площадках и перевозить пассажиров или грузы на большей скорости и на большее расстояние, чем обычные вертолеты.
Конвертоплан - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
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В миреЯпонияТехнологииКагосима (префектура)США
 
 
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