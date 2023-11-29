https://ria.ru/20231129/yalta-1912596142.html

В Ялте поднялся уровень рек

В Ялте поднялся уровень рек - РИА Новости, 29.11.2023

В Ялте поднялся уровень рек

Очень обильные осадки выпали утром в среду в Ялте, что привело к поднятию уровня рек в черте города, но ситуация контролируемая, сообщила глава администрации... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T12:13

2023-11-29T12:13

2023-11-29T12:13

жкх

ялта

евпатория

севастополь

янина павленко

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Очень обильные осадки выпали утром в среду в Ялте, что привело к поднятию уровня рек в черте города, но ситуация контролируемая, сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко. "На Ялту утром обрушились сильные осадки - на 11.00 выпало более 60 мм. Это фактически половина того, что было в разрушительный потоп 2021 года. Фиксируем поднятие уровня рек, однако в целом по сравнению с событиями двухлетней давности они справляются. Ситуация контролируема", - написала Павленко в своем Telegram – канале. В городской черте Ялты протекает несколько рек, стекающих с южной стороны Ялтинской и Ай-Петринской яйлы - Бага, Дерекойка и Водопадная (Учан-Су). Ранее гидрометцентр Крыма и МЧС объявили на вторник и среду новое штормовое предупреждение в связи с усилением ветра и обильными осадками. В выходные на Крым обрушился средиземноморский циклон, который принес штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма были обесточены, повалены деревья, повреждены газопроводы, на море был сильный шторм, волнами заливало прибрежные районы Евпатории, трассу Саки - Евпатория. В Севастополе понедельник из-за штормовой погоды был объявлен нерабочим днем для работников соцсферы, в Крыму - выходным днем для всех. Режимы ЧС введены в Севастополе и 10 муниципалитетах Крыма.

https://ria.ru/20231127/shtorm-1912062419.html

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евпатория

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жкх, ялта, евпатория, севастополь, янина павленко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)