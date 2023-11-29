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Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне - РИА Новости, 29.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:19 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/vzryvy-1912777727.html
Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне
Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне - РИА Новости, 29.11.2023
Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне
Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщил назначенный украинскими властями глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T23:19
2023-11-29T23:19
специальная военная операция на украине
в мире
киев
херсонская область
херсон
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщил назначенный украинскими властями глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в Telegram-канале."Взрывы слышны в прибрежных районах города", - написал он. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, находится под контролем украинских войск.
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в мире, киев, херсонская область , херсон, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Херсонская область , Херсон, Вооруженные силы РФ
Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне

Глава ГВА Мрочко: в подконтрольном Киеву Херсоне прогремели взрывы

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинский военнослужащий выпрыгивает из лодки на берег Днепра под Херсоном
Украинский военнослужащий выпрыгивает из лодки на берег Днепра под Херсоном - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© AP Photo / Alex Babenko
Украинский военнослужащий выпрыгивает из лодки на берег Днепра под Херсоном. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщил назначенный украинскими властями глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в Telegram-канале.
"Взрывы слышны в прибрежных районах города", - написал он.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, находится под контролем украинских войск.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевХерсонская областьХерсонВооруженные силы РФ
 
 
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