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Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне
Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне - РИА Новости, 29.11.2023
Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне
Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщил назначенный украинскими властями глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T23:19
2023-11-29T23:19
2023-11-29T23:19
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщил назначенный украинскими властями глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в Telegram-канале."Взрывы слышны в прибрежных районах города", - написал он. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, находится под контролем украинских войск.
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Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне
Глава ГВА Мрочко: в подконтрольном Киеву Херсоне прогремели взрывы