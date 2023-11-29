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Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне

Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне - РИА Новости, 29.11.2023

Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне

Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщил назначенный украинскими властями глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T23:19

2023-11-29T23:19

2023-11-29T23:19

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщил назначенный украинскими властями глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в Telegram-канале."Взрывы слышны в прибрежных районах города", - написал он. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, находится под контролем украинских войск.

https://ria.ru/20231129/vsu-1912677154.html

киев

херсонская область

херсон

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в мире, киев, херсонская область , херсон, вооруженные силы рф