https://ria.ru/20231129/vystavka-1912622287.html

Косачев пригласил зарубежных гостей на выставку "Россия"

Косачев пригласил зарубежных гостей на выставку "Россия" - РИА Новости, 29.11.2023

Косачев пригласил зарубежных гостей на выставку "Россия"

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев считает, что открывшая на ВДНХ международная выставка "Россия" будет интересна зарубежным гостям. РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T13:06

2023-11-29T13:06

2023-11-29T13:59

выставка-форум "россия"

совет федерации рф

константин косачев

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911251353_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_92a0e0213d6fe8e16da2894d5520e548.jpg

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев считает, что открывшая на ВДНХ международная выставка "Россия" будет интересна зарубежным гостям."Это наша реальная жизнь, в чем живут россияне, и чем мы можем по праву гордиться", - сказал парламентарий журналистам в ходе посещения выставки.По его словам, нам не нужно кому-то что-то доказывать. "Все флаги в гости к нам, нам абсолютно точно нечего скрывать, нечего стесняться, бояться, мы можем гордиться тем, как развивается наша страна, и тем, как она развивалась до сих пор – как многонациональная, поликультурная, поликонфессиональная. На зависть многим нашим недоброжелателям, которые совершенно точно не смогли решить для себя эту очень важную, может быть, важнейшую для любого народа задачу", - отметил он.Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года.

https://ria.ru/20231123/vystavka-1911265861.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

совет федерации рф, константин косачев, в мире