https://ria.ru/20231129/vystavka-1912622287.html
Косачев пригласил зарубежных гостей на выставку "Россия"
Косачев пригласил зарубежных гостей на выставку "Россия" - РИА Новости, 29.11.2023
Косачев пригласил зарубежных гостей на выставку "Россия"
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев считает, что открывшая на ВДНХ международная выставка "Россия" будет интересна зарубежным гостям. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T13:06
2023-11-29T13:06
2023-11-29T13:59
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев считает, что открывшая на ВДНХ международная выставка "Россия" будет интересна зарубежным гостям."Это наша реальная жизнь, в чем живут россияне, и чем мы можем по праву гордиться", - сказал парламентарий журналистам в ходе посещения выставки.По его словам, нам не нужно кому-то что-то доказывать. "Все флаги в гости к нам, нам абсолютно точно нечего скрывать, нечего стесняться, бояться, мы можем гордиться тем, как развивается наша страна, и тем, как она развивалась до сих пор – как многонациональная, поликультурная, поликонфессиональная. На зависть многим нашим недоброжелателям, которые совершенно точно не смогли решить для себя эту очень важную, может быть, важнейшую для любого народа задачу", - отметил он.Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года.
https://ria.ru/20231123/vystavka-1911265861.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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совет федерации рф, константин косачев, в мире
Выставка-форум "Россия", Совет Федерации РФ, Константин Косачев, В мире
Косачев пригласил зарубежных гостей на выставку "Россия"
Косачев считает, что выставка "Россия" будет интересна зарубежным гостям
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев считает, что открывшая на ВДНХ международная выставка "Россия" будет интересна зарубежным гостям.
«
"Это наша реальная жизнь, в чем живут россияне, и чем мы можем по праву гордиться", - сказал парламентарий журналистам в ходе посещения выставки.
По его словам, нам не нужно кому-то что-то доказывать. "Все флаги в гости к нам, нам абсолютно точно нечего скрывать, нечего стесняться, бояться, мы можем гордиться тем, как развивается наша страна, и тем, как она развивалась до сих пор – как многонациональная, поликультурная, поликонфессиональная. На зависть многим нашим недоброжелателям, которые совершенно точно не смогли решить для себя эту очень важную, может быть, важнейшую для любого народа задачу", - отметил он.
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года.
Главные достижения страны: чем удивляет выставка-форум "Россия"