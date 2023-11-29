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ОЭСР ухудшила прогноз по росту мирового ВВП - РИА Новости, 29.11.2023
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13:44 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/vvp-1912635166.html
ОЭСР ухудшила прогноз по росту мирового ВВП
ОЭСР ухудшила прогноз по росту мирового ВВП - РИА Новости, 29.11.2023
ОЭСР ухудшила прогноз по росту мирового ВВП
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ухудшила прогноз по росту мирового ВВП на 2023 год до 2,9% с 3%, ожидавшихся в сентябре, следует из... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T13:44
2023-11-29T13:44
оэср
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в мире
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ухудшила прогноз по росту мирового ВВП на 2023 год до 2,9% с 3%, ожидавшихся в сентябре, следует из ноябрьского экономического доклада организации. "Рост мирового ВВП, как ожидается, замедлится до 2,7% в 2024 году с 2,9% в текущем году, а затем достигнет 3% в 2025 году", - говорится в докладе. Прогноз на следующий год, таким образом, сохранен на уровне сентябрьской оценки. Рост в 2022 году в докладе оценивается в 3,3%. Организация отмечает, что мировая экономика продолжает сталкиваться с проблемами устойчивой инфляции и слабых перспектив роста. При этом рост ВВП с начала года был сильнее, чем ожидалось, но теперь замедляется за счет эффекта от ужесточения финансовых условий, слабого роста торговли и снижения деловой и потребительской уверенности, говорится в прогнозе. По мнению ОЭСР, более широкая картина мировой экономики на ближайшие два года представляет собой умеренное замедление с последующей нормализацией, а инфляция вернется к целевым показателям центробанков к 2025 году. Также прогнозируется, что рост мирового ВВП останется сдержанным в первом полугодии следующего года.
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оэср, экономика, в мире
ОЭСР, Экономика, В мире
ОЭСР ухудшила прогноз по росту мирового ВВП

ОЭСР ожидает замедления роста мирового ВВП до 2,9% в 2023 году

© OECDЛоготип Организации экономического сотрудничества и развития
Логотип Организации экономического сотрудничества и развития
© OECD
Логотип Организации экономического сотрудничества и развития . Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ухудшила прогноз по росту мирового ВВП на 2023 год до 2,9% с 3%, ожидавшихся в сентябре, следует из ноябрьского экономического доклада организации.
"Рост мирового ВВП, как ожидается, замедлится до 2,7% в 2024 году с 2,9% в текущем году, а затем достигнет 3% в 2025 году", - говорится в докладе.
Прогноз на следующий год, таким образом, сохранен на уровне сентябрьской оценки. Рост в 2022 году в докладе оценивается в 3,3%.
Организация отмечает, что мировая экономика продолжает сталкиваться с проблемами устойчивой инфляции и слабых перспектив роста. При этом рост ВВП с начала года был сильнее, чем ожидалось, но теперь замедляется за счет эффекта от ужесточения финансовых условий, слабого роста торговли и снижения деловой и потребительской уверенности, говорится в прогнозе.
По мнению ОЭСР, более широкая картина мировой экономики на ближайшие два года представляет собой умеренное замедление с последующей нормализацией, а инфляция вернется к целевым показателям центробанков к 2025 году. Также прогнозируется, что рост мирового ВВП останется сдержанным в первом полугодии следующего года.
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